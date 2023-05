Divorţul de Deea l-a sărăcit! Dinu Maxer a început să piardă contracte şi bani frumoşi după despărţire

Divorţul dintre Dinu şi Deea Maxer a fost intens dezbătut de o ţară întreagă. Cei doi au format un cuplu mai bine de 18 ani, atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională. Împreună artiştii au fost extrem de apreciaţi de public, însă acum, după separare, lucrurile s-au schimbat complet. Dinu a fost cel care a recunoscut că a început să piardă contracte importante de când nu mai este cu mama copiilor săi.

Despărțirea cuplului Dinu și Deea Maxer a luat prin surprindere multă lume. Oamenii îi apreciau pentru familia frumoasă pe care reuşiseră să o construiască în timp, dar şi pentru prestaţiile pe care le aveau pe scenă, împreună.

De când au anunţat că s-au despărţit, cei doi au fost criticaţi în repetate rânduri pentru deciziile pe care le-au luat. Au existat multe speculaţii, zvonuri, o parte dintre ele au fost confirmate, iar acest lucru le-a adus probleme în viaţa profesională.

Mai exact, Dinu a recunoscut recent că a început să piardă multe contracte de când nu mai formează un cuplu cu Deea. Artistul a încercat să le explice oamenilor că situaţia dintre el şi mama copiilor săi nu le afectează activitatea profesională.

„Deja am aflat că mi-a picat un botez joi acum! Noi trebuia să mergem împreună acolo, la petrecere. Oamenii ne luaseră la pachet, pe mine și pe Deea.

Oamenii nu au înțeles, însă, că divorțul dintre noi e doar în viața privată, nu și profesional. De când am anunțat divorțul nu ne mai vor la pachet și au început să anuleze contractele pe care le făcusem cu mult timp în urmă!’ , a declarat Dinu Maxer pentru Click!

Dinu Maxer și Ada s-au despărţit din cauza presiunii mediatice

După o relație de 18 ani alături de Deea Maxer, Dinu a crezut că și-a găsit fericirea alături de Ada. Deși au recunoscut oficial că lucrează la formează unei relații, se pare că ”lanțul de iubire” s-a rupt mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. Motivul care a stat la baza despărțirii a fost presiunea mediatică.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase, în care am fost acuzată că i-am fost amantă, m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a declarat Ada în urmă cu ceva timp.