Cătălin Măruță este unul dintre cei mai longevivi realizatori TV, cu emisiuni prezentate inițial la TV NOVA, apoi la TVR, actualmente înregistrând audiențe crescute la PRO TV, în fiecare după-amiază. A debutat notabil cu „TRUPA DP2”, după care anul 2007 l-a propulsat direct către postul din Pache Protopopescu, unde a început moderarea emisiunii „Happy Hour”. Pe lângă televiziune și evenimente prezentate cu succes, Cătălin Măruță se îndeletnicește săptămânal și cu podcastul „Acasă la Măruță”, unde mulți dintre invitați i-au devenit deja prieteni. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta de la PRO a vorbit despre ultimul său interlocutor, prietenul Cosmin Seleși, dar și despre „afecțiunea” sa.

Într-o notă jovială, așa cum și-a obișnuit publicul, Cătălin Măruță l-a invitat pe Cosmin Seleși la un pahar de apă, apoi la unul de vin, pahare ce au dat frâu liber discuțiilor pe teme comune.

A fost mult conținut, unde mai pui că s-a tăiat și la montaj. Ca un bun moderator, cu experiență de „interogator”, Măruță a scos ce era mai bun de la invitatul său, așa cum o face de fiecare dată cu cei care acceptă invitația la podcast.

„A ieșit un podcast altfel decât ce-am făcut până atunci”

Episodul cu actorul Cosmin Seleși înregistrează deja peste 165.000 de vizualizări pe YouTube, semn că Măruță însumează cifre foarte bune și într-un domeniu de care s-a apucat mai târziu decât alții.

Soțul Andrei a deprins repede tainele podcastului și, la puțin peste un an de la primul episod, însumează aproape 210.000 de subscriberi. Buni prieteni, două personaje ce împart aceeași branșă de peste două decenii, Măruță și Seleși au făcut deliciul publicului internaut, iar prezentatorul de la PRO „dă din casă” cele mai hot detalii din culise.

Bineînțeles, totul a fost relatat într-un registru cât se poate de ludic: „Mi-am dat seama de ceva în podcastul cu Cosmin Seleși. Am stat aproape șase ore de povești, am băut foarte multă apă, am băut și foarte mult vin și cred că ceva cocktail-uri.

Și mi-am dat seama că eu, spre deosebire de el, nu am probleme cu prostata! Pentru că eu, în cele șase ore, nu am avut nevoie deloc la baie, pe când el cred că s-a dus de vreo 2-3 ori.

Cosmin e un băiat senzațional și chiar a ieșit un podcast altfel decât ce-am făcut până atunci. La un moment dat, ne-am dat seama că ne e foame, am luat și o pâine, cu parizer, ne-am adus aminte de studenție, așa că a fost totul foarte bine!”, ne-a declarat Cătălin Măruță.

„Fiecare dintre noi are nevoie de doza aia de nebunie!”

Realizatorul TV a mai punctat și secretul longevității sale: atitudinea mereu optimistă, uneori nebună, manifestată într-un mod cât se poate de constructiv.

„E foarte bine să existe un copil în tine și e bine, indiferent de vârstă, să ai grijă de copilul din tine! Cred că fiecare dintre noi are nevoie de doza aia de nebunie. Știi ce au copiii cel mai important? Atunci când își doresc ceva, ei obțin!

De ce? Pentru că sunt foarte sinceri și pentru că nu încearcă trucuri, nu încearcă să fie șmecheri, ei, ce simt, aia fac! Cred că asta trebuie să ne păstrăm și noi, doza aia de copilărie câteodată.

Când îți dorești ceva, să știi că, dacă ești sincer, ca atunci când erai copil, s-ar putea să reușești!”, a mai completat Cătălin Măruță.

Sursă foto: Instagram.com