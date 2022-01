Câte clase are Cătălin Măruţă? Meseria lui de bază nu are nicio legătură cu televiziunea, dar face bani frumoşi la Pro TV

Cătălin Măruță a absolvit Facultatea de Drept, din cadrul Universității Nicolae Titulescu. Ar fi avut posibilitatea să ajungă judecător, însă a ales o carieră în mass-media, de unde, în prezent, face bani frumoși.

Constantin Măruță, tatăl prezentatorului de la Pro TV, a fost un judecător respectat și își dorea din tot sufletul ca fiul său să-i calce pe urme în privința carierei. I-ar fi plăcut ca băiatul său să termine o facultate de stat, însă Cătălin, după ce a absolvit 12 clase și a luat bacalaureatul la un liceu din Târgu Jiu, a venit la facultate în Capitală.

“O dezamăgire foarte mare pentru tatăl meu”

Cătălin s-a înscris la Facultatea de Drept, din cadrul Universității Nicolae Titulescu. Asta în condițiile în care tatăl său vedea alt viitor pentru el, în niciun caz nu îl vedea în televiziune. Cu sinceritate, moderatorul emisiunii “La Măruță” a povestit că avea cu totul alte planuri și că nu își dorea să piardă vara învățând pentru examenul de la stat. Ulterior, s-a angajat la un post de radio.

“La Nicolae Titulescu, o facultate senzațională, dar o dezamăgire foarte mare pentru tatăl meu care își dorea foarte tare ca eu să merg la facultatea de stat. Am mers la particulară pentru că în vara respectivă aveam alte planuri, nu mai aveam chef să stau să învăț ca să dau abia în toamnă examenul la stat. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: ‘Dar măcar puteai să încerci la stat …’ la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a povestit Cătălin Măruță în cadrul unui interviu.

Cătălin Măruță: “Am făcut dreptul, am fost influențat de familie”

După un timp s-a angajat la TVR, unde a prezentat mai multe emisiuni. Apoi a urmat transferul la Pro TV, unde lucrează de 14 ani. În prezent, Cătălin Măruță este împlinit din toate punctele de vedere. Are o carieră de succes și o familie de nota 10. Este căsătorit cu artista Andra, alături de care are doi copii.

“Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, a mai spus actualul prezentator de la Pro TV.