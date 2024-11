Doi concurenți s-au logodit, în secret, la Asia Express 2024! Abia acum s-a aflat, după ce s-au terminat filmările emisiunii de la Antena 1

În urmă cu mai bine de 48 de ore, Asia Express 2024 și-a desemnat câștigătorii. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost cei care au demonstrat că sunt demni de marele premiu și de trofeul din acest sezon. La scurt timp de la terminarea filmărilor, au ieșit la iveală informații neașteptate despre una dintre cele mai populare echipe. Drumul Zeilor s-a lăsat cu o logodnă în secret, iar cei doi îndrăgostiți abia acum au mărturisit totul.

Andrei Ursu și Vlad Condurache au format una dintre cele mai populare echipe de la Asia Express – Drumul Zeilor. După eliminarea din show-ul de la Antena 1 – care a avut loc în urmă cu două luni – cei doi îndrăgostiți au profitat de ocazie și și-au prelungit vacanța în Bali. Însă nimic nu a fost la voia întâmplării. NU RATA: Ce va face Sorin Brotnei cu banii câștigați la Asia Express 2024. Tocmai a făcut dezvăluirea: ”Mi-ar plăcea!”

Miercuri, 13 noiembrie 2024, a avut loc finala Asia Express 2024 – Drumul Zeilor. Lupta pentru marele premiu s-a dat între echipele Ioana State – Mane Voicu și Sorin Brotnei – Nicolai Tand. Cei din urmă au reușit să plece acasă cu marele trofeu și cu premiul în valoare de 30.000 de euro. La fel ca în edițiile anterioare, la ceremonia de final au fost prezente și o parte din echipele care au părăsit competiția. Andrei Ursu (WRS) și Vlad Condurache – care au fost eliminați din emisiune după doar trei etape, au fost cei care i-au întâmpinat pe câștigători la linia de sosire alături de Irina Fodor.

În timpul testimonialelor, cei doi concurenți au dezvăluit că – după ce au fost eliminați din competiție, și-au prelungit vacanța și au decis să rămână în Bali, locul unde s-a desfășurat finala Asia Express. Cu această ocazie, Andrei Ursu și Vlad Condurache au dezvăluit că în timpul filmărilor și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt și au decis să se logodească. Cei doi și-au făcut și verighete, bijuterii confecționate într-un atelier local de argintărie din Bali.

„Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am… logodit!”, a dezvăluit Andrei Ursu, în cadrul unui interviu pentru „Jurnal de călătorie – Asia Express Drumul Zeilor”.

Deși au petrecut doar trei ediții în Asia Express, Andrei WRS și Vlad Condurache au format una dintre cele mai îndrăgite echipe din competiție. Concurenții au fost eliminați în urmă cu două luni, în ediția difuzată pe 19 septembrie, când au pierdut cursa pentru ultima șansă. La momentul respectiv, artistul WRS mărturisea că nu regretă nicio clipă că a acceptat să facă parte din proiectul de la Antena 1 și că a trăit o experiență unică, pe care nu o va uita prea curând.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a declarat Andrei Ursu după eliminare.