Doliu în cinematografia internațională! Kang Seo-ha a murit la 31 de ani, răpusă de o boală nemiloasă

Este doliu în cinematografia internațională, după ce actrița Kang Seo-ha s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani. Aceasta a pierdut lupta cu cancerul la stomac, după un an de chin.

Vestea tristă s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, iar fanii și colegii de platou sunt șocați și răvășiți de durere.

CITEȘTE ȘI: Doliu la Hollywood! Celebrul actor a fost găsit MORT în casă

Doliu în cinematografia internațională

Kang Seo-ha a fost diagnosticată în urmă cu un an cu cancer la stomac, iar boala nemiloasă i-a adus multă suferință. Potrivit surselor apropiate actriței, aceasta a trecut prin dureri mari și a urmat un tratament greu.

„Deşi suportai totul cu calmante, spuneai că eşti recunoscătoare că nu e mai rău”, a spus o rudă a actriței, potrivit stiripesurse.ro.

În ciuda tuturor acestor probleme, Kang a ales mereu să fie pozitivă și să aibă grijă de persoanele din jurul ei.

„Mi-ai spus mereu că vrei să ne întâlnim şi să vorbim. Chiar și în ultimele zile, nu te-ai lăsat copleşită de boală. Te gândeai la ceilalţi, îţi păsa de mine. Dar nu mai pot să te privesc decât ca pe un înger, care a plecat prea devreme”, a mai declarat o rudă.

Ultimele zile de viață ale actriței au fost printre cele mai grele, însă Kang Seo-ha nu le-a arătat apropiaților durerile prin care trecea pentru a-i proteja. În dimineața zilei de luni, 14 iulie, actrița și-a dat ultima suflare. Familia și fanii sunt copleșiți de această durere și nu pot să creadă că au pierdut-o.

„Încă nu pot să cred, unnie. Te-ai gândit mereu la ceilalți, la mine… De luni întregi nu puteai mânca, dar insistai să plătești tu mesele mele cu cardul tău”, a scris o rudă a actriței pe rețelele de socializare.

Autoritățile din Seul au amenajat un altar în memoria actriței, iar familia și apropiații se vor aduna pe data de 16 iulie pentru procesiunea funerară.

Cine a fost Kang Seo-ha

Kang Seo-ha s-a născut în anul 1994 și s-a făcut remarcată pentru talentul său actoricesc. Kang a absolvit Universitatea Națională de Arte din Coreea de Sud și a debutat în anul 2012, atunci când a apărut în videoclipul „Getting Away” al trupei Brave Girls.

În anul 2014, Kang Seo-ha a apărut în serialul TV „Sunam Girls High School Detective Team” și a început să cunoască succesul.

De-a lungul carierei sale, actrița a apărut într-o mulțime de producții de succes, precum „Assembly” (2015), „Flowers of the Prison” (2016), „Padoya Padoya” (2018) și „Heart Surgeons: Two Lives One Heart” (2018).

Ultimul proiect în care a jucat este filmul „Mangnaein”, producție în care a avut rolul principal.

CITEȘTE ȘI: DOLIU la Hollywood! Actorul din Spider-Man a murit în somn