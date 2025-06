DOLIU la Hollywood! Actorul din Spider-Man a murit în somn

Hollywood-ul pierde o figură emblematică odată cu trecerea în neființă a actorului american Jack Betts, care s-a stins din viață pe 19 iunie 2025, la venerabilă vârstă de 96 de ani. Artist cu o carieră de peste șase decenii, Betts a fost cunoscut atât pentru aparițiile sale în filmele western italiene, cât și pentru rolurile din producții contemporane de succes.

Născut la 11 aprilie 1929, în Jersey City, New Jersey, Jack Betts și-a petrecut copilăria în Miami, Florida. A urmat cursurile Universității din Miami, după care și-a continuat formarea în actorie la prestigiosul Actors Studio din New York, instituție care a lansat numeroase nume celebre din industria filmului. Acest mediu competitiv i-a oferit ocazia de a-și perfecționa tehnica și de a dezvolta o disciplină profesională ce avea să-i definească întreaga carieră.

Jack Betts și-a făcut debutul în lumea filmului în anul 1953, iar cariera sa a cunoscut un avânt considerabil în anii ’60, odată cu implicarea în cinematografia europeană. A devenit cunoscut publicului larg datorită rolurilor sale din western-urile italiene, un gen extrem de popular în acea perioadă. Printre cele mai cunoscute titluri în care a jucat se numără „Sugar Colt”, „Django” și „Savage Guns”, filme în care a interpretat personaje puternice, impunătoare, care i-au adus respectul cinefililor și al criticilor de film. Acesta a murit în somn, în locuința sa din Los Osos, California, lăsând în urmă o moștenire artistică valoroasă și o viață dedicată cu pasiune scenei și ecranului.

Versatilitatea sa actoricească l-a condus în anii următori spre roluri în producții diverse, de la teatru clasic până la seriale de televiziune moderne și filme hollywoodiene de mare succes. De-a lungul timpului, a avut apariții în seriale populare precum „Frasier”, „Monk” sau „The Mentalist”, dar și în blockbustere precum „Batman Forever”, „Batman & Robin” și „Spider-Man”, unde, chiar și în roluri secundare, a reușit să-și pună amprenta prin prezența sa distinctivă.

Pe lângă cariera sa vastă, Betts a fost cunoscut și pentru legătura strânsă de prietenie cu actrița Doris Roberts, celebră pentru rolul din sitcomul „Everybody Loves Raymond”. Deși s-au vehiculat zvonuri privind o relație romantică între cei doi, realitatea este că au fost prieteni apropiați timp de mai mulți ani, susținându-se reciproc în plan personal și profesional.

„Doris Roberts a fost prietenă apropiată cu Jack Betts, pe care vi-l veți aminti din episodul „Cruising With Marie”. L-a jucat pe Walter pe navă și a fost un mare susținător al lui Marie. A decedat ieri la vârsta de 96 de ani. Are o listă foarte lungă de filme. Nu a fost soțul lui Doris Roberts, așa cum s-a mai relatat. A fost un prieten vechi al lui Doris și l-am văzut cu Doris la cină și ne-am bucurat întotdeauna de compania lui! Aceasta este o fotografie pe care am făcut-o cu Jack și Doris când acesta vizita platoul de filmare pentru episodul final”, potrivit unei postări de pe social media.