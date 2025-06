Adina Ghervase, șoferița care a lovit mortal 4 muncitori în Iași, și-a aflat SENTINȚA! Câți ani va sta în spatele gratiilor

Cazul care a cutremurat pe toată lumea în urmă cu trei ani a ajuns la final. Femeia din Iași, care a fost protagonista unui accident rutieri tragic în care patru muncitori și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți, ajunge în spatele gratiilor. Aceasta va petrecere aproape un sfert de secol în închisoare. Decizia este definitivă.

În iunie 2022, Adina Ghervase devenea protagonista unui accident rutier dramatic, care avea să lase urme adânci în mai multe familii. Ce a urmat atunci a fost o anchetă complicată, amânări și mărturii controversate. Acum însă, femeia și-a aflat pedeapsa: ani grei de închisoare.

Pe 17 iunie 2022, Adina Ghervase conducea un autoturism prin cartierul Păcurari din Iași, într-o zonă în care mai mulți muncitori de la Citadin lucrau pe marginea drumului. Într-o curbă periculoasă, femeia – aflată sub influența alcoolului – a pierdut controlul volanului. Mașina a lovit un zid, apoi a ricoșat direct în grupul de lucrători. Patru dintre ei și-au pierdut viața pe loc, alți trei au fost grav răniți.

Testele efectuate de autorități au confirmat că șoferița avea o alcoolemie de 0,42 în sânge, o valoare care explică lipsa de control și haosul produs. În ciuda dovezilor, în timpul audierilor, Adina Ghervase a susținut că nu se afla la volan în momentul impactului, însă magistrații nu au dat crezare acestei versiuni.

Judecătorii Curții de Apel Iași au menținut decizia instanței inițiale și au condamnat-o definitiv la 24 de ani de închisoare pentru omor calificat, tentativă de omor calificat și conducere sub influența alcoolului. Mai mult decât atât, instanța a majorat și valoarea daunelor morale, care se ridică acum la aproape 600.000 de euro.

În urma tragediei, mai multe familii au fost distruse, iar cazul a readus în discuție problema conducerii sub influența alcoolului. Pentru Adina Ghervase, această zi nefastă din vara lui 2022 s-a transformat în ani grei de închisoare.

„Instanţa respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata Ghervase Adina-Iuliana şi părţile civile Ş.V., A.E., A.N, A. N.-V., A. T.-V., Ş. C., Ş. L., C. D., C. C-E, B. I.-M., C. I., M. M., P. E., C. C, C. N., C. V. şi C. I-I, I. I., A. N.-C. Admite apelurile declarate de părţile civile D. I.-M., D. M.-B., D. E.-D., C. G., C. E.-M., B. D.-G. şi B. D. Majorează daunele morale acordate părţii civile apelante C. G. de la suma de 60.000 euro la suma de 80.000 euro, majorează daunele morale acordate părţii civile apelante B. D. de la suma de 75.000 lei la suma de 100.000 lei, majorează cuantumul daunelor materiale acordate părţii civile D. M.-B. de la suma de 400 lei la suma de 36.685,01 lei (…) Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. Definitivă”, au transmis magistraţii din cadrul Curţii de Apel Iaşi.