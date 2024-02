Doliu în familia Cristinei Vasiu. Tatăl soțului ei a murit fulgerător

Cristina Vasiu este în doliu. Sâmbătă seară, 10 februarie, socrul artistei s-a stins din viață, la nici jumătate de an de când artista și Cătălin Stoica s-au cununat civil. Vedeta a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook.

Artista a publicat o fotografie, pe contul ei personal de Facebook, cu cel pe care l-a considerat al doilea tată și a transmis un mesaj emoționant. Bărbatul a fost caracterizat ca fiind un om extrem de pozitiv, glumeț și foarte sincer. Tragica veste a căzut ca un trasnet pentru întreaga familie a Cristinei Vasiu.

În urmă cu doar câteva luni, Cristina Vasiu și Cătălin Stoica sărbătoreau una dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Cei doi și-au oficializat relația în fața ofițerului stării civile, eveniment restrâns la care au participat doar membrii familiei și o parte din prietenii apropiați, aproximativ 20-25 de persoane. Anul acesta ar fi urmat să aibă loc și cununia religioasă.

”Îmi doresc nu doar un suflet în familia noastră. Eu îmi doresc foarte mult copii și Cătălin la fel. Cred că lumea mi-a urat de copii din cauza rochiței pe care am ales să o port la cununie și că am luat câteva kilograme în ultima perioadă. Nu sunt încă însărcinată, doar că mi-ar plăcea să fiu o mireasă mai slim și aș prefera copilașul după ceremonia religioasă. Cum vrea Dumnezeu până la urmă. Lucrurile programate nu prea sunt ok pentru noi și atunci cum se va întâmpla, este binevenit”, spunea Cristina Vasiu în luna septembrie.