Doliu în Formula 1. Antonia Terzi a murit la vârsta de 50 de ani

Doliu în Formula 1. Antonia Terzi, fostul inginer de aerodinamică al echipelor Ferrari şi Williams, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Aceasta a decedat într-un accident rutier în Marea Britanie.

Este doliu în Formula 1. Antonia Terzi, fostul inginer de aerodinamică al echipelor Ferrari și Williams, a murit la vârsta de 50 de ani într-un accident rutier. Incidentul tragic a avut loc în Marea Britanie, în data de 31 octombrie. Reprezentanții Williams Racing au transmis condoleanțe familiei.

”Suntem profund îndurerați de dispariția fostei noastre colege și șefă în aerodinamică, Antonia Terzi. Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii și familia Antoniei în aceste clipe grele”, au transmis cei de la Williams Racing.

Antonia Terzi va rămâne o legendă în familia Formulei 1. Între anii 1999 și 2002, aceasta a lucrat pentru Ferrari și a dezvoltat monopostul F1-2000. Michael Schumacher cucerit al treilea titlu de campion mondial din carieră și primul cu Ferrari cu monopostul respectiv. La un an distanță, a dezvoltat F1-2001, iar Formula 1 a fost, din nou, câștigată de Schumacher. Între 2002 și 2004, aceasta a lucrat pentru Williams Racing, apoi s-a retras definitiv din această lume. Apoi, ea a lucrat ca profesoară la Universitatea din Canberra.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former colleague and chief aerodynamicist, Antonia Terzi.

Our thoughts go out to Antonia’s friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lgrhmanuQm

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 1, 2021