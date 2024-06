Doliu în fotbal! Matija Sarkic a murit subit, la 26 de ani

Este doliu în lumea fotbalului. Matija Sarkic s-a stins din viață subit, la vârsta de 26 de ani. Decesul său a survenit în această dimineață, iar nimeni nu își poate explica ce a condus la această tragedie. Sportivul activa ca portar la Naționala Muntenegrului și la Millwall, echipă în Liga a doua în Anglia.

Matija Sarkic a murit subit, la vârsta de 26 de ani. Decesul a survenit în această dimineață, după ce ar fi acuzat stări de rău. Tânărul s-ar fi aflat în apartamentul său din Muntenegru. S-ar fi prăbușit din picioare, potrivit presei internaționale. Clubul de Fotbal Millwall, la care activa de un an, a făcut anunțul trist, pe internet.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

— Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024