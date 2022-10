Doliu în lumea cinematografiei. Angela Lansbury, actrița din serialul ”Verdict crimă!”, a murit

Lumea cinematografiei internaționale a primit o nouă lovitură, în urmă cu o zi. Anunțul că celebra actriță Angela Lansbury, în vârstă de 96 de ani, s-a stins din viață, i-a făcut pe cei care o iubeau să se întristeze. Cea care a jucat rolul Jessicăi Fletcher, în serialul „Verdict: crimă!”, va rămâne mereu în amintirea fanilor săi.

Din păcate, din ce în ce mai mulți actori consacrați de la Hollywood se sting din viață. Este și cazul Angelei Lansbury care i-a delectat, de-a lungul timpului, pe numeroșii săi admiratori. Rolurile sale au adus un plus cinematografiei internaționale, fiind recompensată cu multe premii și distincții.

S-a stins din viață Angela Lansbury

Anunțul cu privire la moartea actriței a fost făcut de către familia acesteia, pe rețelele de socializare. Copiii Angelei Lansbury au declarat faptul că, mama lor a murit cu numai cinci zile înainte de a împlini 97 de ani.

„Copiii doamnei Angela Lansbury anunță, cu durere în suflet, că mama lor a murit liniștită în somn, acasă, în Los Angeles, la ora 1:30 AM, astăzi, marți, 11 octombrie 2022, cu doar cinci zile înainte de a împlini 97 de ani”, a declarat familia actriței, pe conturile de socializare.

Angela Lansbury sau „Dame Angela”, așa cum au numit-o mulți de-a lungul anilor, a fost una dintre actrițele Epocii de Aur a cinematografiei internaționale. S-a născut în 1925 la Londra, urmând să se mute la New York și să obțină primul său rol la vârsta de 19 ani. De departe cel mai cunoscut rol al actriței a fost cel din serialul „Verdict: crimă!”, care i-a adus, pe lângă o avere substanțială, multe nominalizări la Premiile Emmy.

Așa cum era de așteptat, actrița a primit și câteva nominalizări la Globurile de Aur, câștigând șase dintre acestea pentru rolurile pe care le-a interpretat în filmele ”Lumina de gaz/ Gaslight”, ”Portretul lui Dorian Grey/ The Picture of Dorian Grey” şi ”Candidatul manciurian/ The Manchurian Candidate”.