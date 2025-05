Doliu în lumea filmului! A murit Ed Gale, actorul cunoscut pentru rolul păpușii Chucky

Lumea cinematografiei internaționale este în doliu! Ed Gale, actorul care a interpretat rolul păpușii Chucky, s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Anunțul a fost făcut de o persoană foarte apropiată a acestuia! Apropiații sunt devastați de durere din cauza pierderii!

O veste cutremurătoare zguduie lumea filmului! Ed Gale, cunoscut pentru interpretarea memorabilă a păpușii malefice Chucky din celebra producție horror „Child’s Play”, s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Este important de precizat faptul că aunțul trist a fost făcut public de familia actorului, care a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Mai exact, vestea a fost dată de Kayse Gale, nepoata acestuia!

„Ed Gale și-a luat rămas-bun și acum are un nou spectacol în viața de apoi”, a scris Kayse Gale, nepoata actorului.

Potrivit surselor apropiate, regretatul actor a murit marți într-un centru de îngrijire paliativă. Din păcate, Ed Gale va rămâne numai o amintire în sufletele celor ce l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor.

Citește și: BREAKING | A murit Rareș Gligor, elevul de 17 ani care a căzut în gol de pe o stâncă

Ed Gale a avut numeroase apariții spectaculoasee

Ed Gale a reușit să-și câștige renumele în lumea cinematografiei prin rolul iconic al păpușii Chucky, o figură emblematică a filmelor horror care i-a adus multe aprecieri. Debutul său pe marele ecran a avut loc încă din 1986, în comedia „Howard the Duck”. Cu atât mai mult, pe lângă rolul care l-a consacrat, actorul a avut parte și de alte apariții memorabile, printre care și interpretarea dinozaurului Tasha în serialul TV „Land of the Lost” din 1991. De asemenea, a fost remarcat în comedia-dramă „Tiptoes” din 2003.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că dincolo de scenele din film, cei care l-au cunoscut pe Ed Gale îl descriu ca pe un om cu simț al umorului aparte. Nepoata lui a rememorat cu nostalgie timpul petrecut împreună.

„Avea un râs de zile mari și o poveste bună mereu pregătită”, a mai spus nepoata regretatului actor.

Citește și: Doliu în lumea sportului! A murit Beniamin Zabet, fostul președinte al Federației Române de Kaiac-Canoe