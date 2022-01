Doliu în lumea filmului! A murit Hardy Krüger, unul dintre cei mai cunoscuți actori germani

Este doliu în lumea filmului! Actorul german Hardy Krüger, unul din puținii artiști germani cu o carieră internațională după război, a murit la vârsta de 93 de ani .

Hardy Krüger a jucat rolul principal în aproximativ 75 de filme de-a lungul carierei sale. Acesta a încetat din viaţă în California, a anunțat joi agenția sa, citată de dpa. El a murit în Palm Springs.

„Căldura sa sufletească, bucuria de a trăi și simțul său de nezdruncinat al dreptății îl vor face de neuitat”, a scris agenția, potrivit Mediafax

Cine a fost Hardy Krüger

Născut la Berlin, Krüger a devenit unul dintre puținii actori germani care au reușit să aibă o carieră internațională după război. El a reușit să se impună în afara Germaniei în filmul de război britanic „The One That Got Away”.

A apărut alături de John Wayne în „Hatari!” și împreună cu James Stewart și Peter Finch în „The Flight of the Phoenix”.

În 1963, drama franceză „Sundays and Cybèle”, în care Krüger a jucat rolul unui veteran al războiului din Vietnam care se învinovățește pentru moartea unui copil vietnamez, a câștigat un Oscar.

Actorul a primit, de asemenea, o serie de premii în Germania.

Krüger a mai apărut pe ecran alături de Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve și Orson Welles.

Sursa foto: Twitter