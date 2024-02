Doliu în lumea filmului! Ewen MacIntosh, actorul din The Office, a murit

Este doliu la Hollywood. Actorul Ewen MacIntosh, cunoscut pentru rolul lui Keith din clasica comedie britanică The Office, a murit la vârsta de 50 de ani. Vestea tragică a fost făcută publică într-un comunicat al companiei sale de management, Just Right Management.

Luni, 19 februarie 2024, Ewen Maclntosh s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. În ultimii doi ani, actorul din ”The Office” – devenit celebru pentru interpretarea personajului Big Keith – se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. În cadrul unei ceremonii private – pentru familie și prietenii apropiați – trupul actorului urmează să fie incinerat.

”Cu mare tristețe anunțăm dispariția pașnică a iubitului nostru geniu al comediei Ewen Maclntosh. Familia lui le mulțumește tuturor celor care l-au susținut, în special Willow Green Care Home. În curând va avea un loc incinerarea privată pentru familie și prietenii apropiați, dar și un memorial de sărbătoare – mai târziu, în cursul acestui an”, se arată în anunțul public al companiei de management al actorului – Just Right Management.

Ricky Gervais, co-creatorul The Office, i-a adus un omagiu actorului, scriind pe platforma de socializare X: „Vești extrem de triste. Ewen Macintosh, foarte amuzant și foarte drăguț, cunoscut de mulți ca „Big Keith” din The Office, a murit. Un original absolut. RIP”.

De asemenea, Ed Scott, unul dintre cei mai buni prieteni ai regretatului actor, este devastat de durere: „Sunt complet devastat de pierderea prietenului meu foarte bun Ewen MacIntosh. Poate că avea o față celebră, cunoscută de milioane de oameni ca fiind Keith din The Office, dar persoana din interior este cea pe care mi-o voi aminti cel mai mult.”

