Doliu în lumea fotbalului! Ze Carlos, fostul internațional brazilian, a murit

Este doliu în lumea fotbalului! Fostul fundaş brazilian Ze Carlos a murit vineri la vârsta de 56 de ani, a anunţat Sao Paulo FC, unul dintre fostele sale cluburi la care a activat.

Ze Carlos, născut pe 14 noiembrie 1967, a trăit cei mai frumoşi ani ai carierei sale la Sao Paulo FC, club la care a evoluat între 1997 şi 1999.

„Sao Paulo FC anunţă cu durere decesul lui Jose Carlos de Almeida, Ze Carlos, în această vineri la Osasco”, s-a precizat într-un comunicat. Gruparea nu a precizat cauza decesului, dar presa locală scrie că fostul fotbalist ar fi suferit un stop cardiac. (CITEȘTE ȘI: Antrenorul care și-a terorizat jucătorii cu metode spartane de antrenament, închis într-o toaletă! Ion Velea, amintiri din epoca de aur a fotbalului românesc)

La Cupa Mondială din 1998, găzduită de Franţa, Ze Carlos a fost titular în semifinala câştigată de Brazilia cu 4-2 la loviturile de departajare în faţa Olandei, la Marsilia, înlocuindu-l pe Cafu, suspendat pentru partida respectivă. Însă el a revenit pe bancă în finala pierdută de Selecao în faţa Franţei lui Zinedine Zidane (scor 0-3). Ze Carlos nu a mai jucat pentru Selecao după Mondialul respectiv şi s-a retras din activitate în 2005.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.

Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024