Doliu în lumea muzicii! Nanci Griffith s-a stins din viață

Nanci Griffith, o cântăreață și compozitoare câștigătoare a premiilor Grammy, care a îmbinat folkul și muzica country, a murit vineri.

Cântăreața avea 68 de ani. Anunțul morții sale a fost făcut de compania care o manageria, Gold Mountain Entertainment. Însă reprezentanții nu au oferit foarte multe detalii. Nu au menționat nici locul în care s-a stins din viață și nici cauza decesului: ”A fost dorința lui Nanci să nu fie niciun un comunicat de presă pentru o săptămână după trecerea ei în neființă”, au spus aceștia.

″Am aflat cu profundă tristeţe că Nanci Griffith s-a stins din viaţă. Condoleanţe familiei, prietenilor şi numeroşilor fani″⁣, a anunţat și casa de discuri Rounder Records.

Născută în Texas, Nanci Griffith a cunoscut succesul după ce a compus melodii precum ″Love at the Five and Dime″⁣, un hit interpretat de cântăreaţa Kathy Mattea, şi ″⁣Outbound Plane″⁣, înregistrat de Suzy Bogguss. Cântăreaţa şi-a botezat stilul muzical ″⁣folkabilly″⁣. Griffith a mai înregistrat dueturi cu Emmylou Harris, John Prine, Willie Nelson, precum şi cu mulți alţi artişti.

Nanci Griffith a fost câștigătoarea premiului Grammy pentru cel mai bun album folk contemporan graţie materialului discografic ″Other Voices, Other Rooms″⁣, din 1993, o colecţie de cover-uri de melodii country clasic.