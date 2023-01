Doliu în lumea muzicii! O cunoscută cântăreață a murit, după ce s-a luptat cu o boală grea

Noul an vine cu vești triste! Anita Pointer s-a stins din viață, la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 31 decembrie, de agentul de presă al regretatei artiste, Roger Neal.

Fanii formației „The Pointers Sisters” sunt devastați! Cântăreața Anita Pointer a pierdut lupta cu o boală crâncenă, care o măcina de mai multă vreme: cancerul. Anita a avut o carieră de succes, alături de surorile ei, fiind a doua din perspectiva vârstei, care a fondat formația „The Pointers Sisters”, alături de cele două surori ale sale.

Anita a murit la vârsta de 74 de ani, din cauza cancerului

Familia răposatei artiste a transmis câteva cuvinte emoționante, după ce vestea morții sale a șocat întreaga lume.

“Deşi suntem profund întristaţi de pierderea Anitei, suntem alinaţi la gândul că ea este acum cu fiica ei Jada şi cu surorile June & Bonnie şi în pace. Ea a fost cea care ne-a ţinut pe toţi aproape şi împreună de atâta timp. Dragostea ei pentru familia noastră va dăinui în fiecare dintre noi”, a transmis familia cântăreței, într-un comunicat pentru presă, relatează Washington Post.

The Pointer Sisters a fost o formaţie premiată cu mai multe trofee Grammy, cunoscută pentru hituri pop, country şi R&B din anii ’70 şi ’80 precum „I’m So Excited”, „Jump (For My Love)” şi „Fire”.

În 1969, Anita și-a unit forțele alături de surorile ei mai mici, Bonnie și June, pentru a forma legendarele Pointer Sisters.

Grupul a ajuns rapid la faimă în 1973, când albumul lor de debut a ajuns pe locul 13 în Billboard 200 și pe locul 3 în topul albumelor R&B. Cea mai cunoscută piesă a formației, rămâne, însă „I’m So Excited”, lansată în anul 1982.

