Doliu în lumea presei! Jurnalistul Florin Condurățeanu a decedat. Acesta a suferit un stop cardio-respirator

Este zi de doliu în presa din România. Jurnalistul Florin Condurățeanu s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator. Vestea tragică a fost dată în urmă cu câteva momente.

Din păcate, încă o personalitate valoroasă din România a pierdut lupta cu viața. Jurnalistul Florin Condurățeanu a decedat în această seară. Se pare că acesta a intrat în șoc cardio-respirator și din păcate nu s-a mai putu face nimic pentru el, potrivit Antena 3.

Vestea tragică a fost dată de Mihai Gâdea, prezentatorul emisiunii ”Sinteza Zilei” în direct, în urmă cu puțin timp.

„Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni. Am lucrat cu foarte mulți oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară, dar bătălia aceasta iată nu a câștigat-o. Ceea ce a câștigat a fost însă bătălia cu întreaga viață”, a spus Mihai Gâdea de la începutul emisiunii.