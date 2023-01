Doliu în lumea sportului. Victoria, luptătoare MMA, a murit la vârsta de 18 ani

Este doliu în lumea sportului! Victoria Lee, luptătoare MMA, s-a stins din viață la vârsta de 18 ani. Era considerată viitorul star MMA și își semnase primul contract în urmă cu doi ani. Decesul s-a produs subit și nu se cunosc cauzele care au determinat dispariția ei. Iată mai jos, în articol, ce mesaj a transmis familia luptătoarei.

Victoria Lee era considerată viitorul star MMA. Însă, viața i s-a oprit brusc și subit la vârsta de 18 ani. Era luptătoare MMA, iar pasiunea i-a fost insuflată chiar de cei doi frați ai săi. În urmă cu doi ani, când Victoria avea 16 ani, semnase primul său contract. Era de neînvins în ring. Totuși, aripile destinului i-au fost frânte brusc.

Victoria Lee s-a născut în Hawaii și provenea dintr-o familie de sportivi. Christian și Angela, fratele și surioara ei, sunt campioni mondiali la MMA, iar Victoria își dorea cu ardoare să calce pe urmele lor, motiv pentru care s-a apucat de sport încă de mică. Activa în One Champion, iar reprezentanții companiei au transmis un mesaj, după ce s-a aflat de moartea subită a fetei de doar 18 ani. Președintele companiei a transmis, potrivit CNN: „Am inima zdrobită. Am cunoscut-o prima dată pe Victoria când avea 11 ani. Am văzut-o înflorind de-a lungul anilor ca sportiv de arte marțiale și ca om”.

Mesajul transmis de sora ei, Angela, după ce s-a aflat de moartea Victoriei

Victoria a murit în data de 26 decembrie 2022. Angela, sora luptătoarei MMA, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Pe 26 decembrie 2022, familia noastră a trăit o experiență prin care nicio familie nu ar trebui să treacă vreodată. Este incredibil de dificil să spun acest lucru. Victoria noastră s-a stins din viață. A plecat prea devreme, iar familia noastră a fost complet devastată de atunci. Ne este dor de ea. Mai mult decât orice pe lumea asta. Familia noastră nu va mai fi niciodată la fel. Viața nu va mai fi niciodată la fel.

Victoria a fost cel mai frumos suflet care a trăit vreodată. A fost cea mai bună surioară din lume. Cea mai bună fiică, cea mai bună nepoată și cea mai bună nașă/mătușă pentru Ava și Alia. Ne lipsești atât de mult, surioară. Mai mult decât ți-ai putea da seama vreodată. Suntem cu toții frânți. Pentru că o bucată din tine a fost în fiecare dintre noi și, când ai plecat, acele bucăți au fost smulse din noi. Nu vom mai fi niciodată la fel.

Fiecare lucru mic mă face să mă gândesc la tine. De la razele soarelui, până la apus. Ne-ai învățat să vedem frumusețea în lucrurile simple. Ai fost lumina noastră strălucitoare. Soarele nostru. Și asta nu se va schimba niciodată. Ai fost perfectă în toate privințele. Cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o. Cea mai frumoasă fată, în interior și în exterior”, este mesajul scris de sora Victoriei, pe internet.

