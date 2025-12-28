Acasă » Știri » Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului

De: Maria Roșca 28/12/2025 | 18:12
Lucian Ciobanu, unul dintre fotoreporterii, cameramanii și fotografii de seamă din Arad, a murit la vârsta de 60 de ani/ sursă foto: social media

Este doliu în presa din România! Lucian Ciobanu, unul dintre fotoreporterii, cameramanii și fotografii de seamă din Arad, a murit la vârsta de 60 de ani, după o suferință grea. Și-a dat ultima suflare în noaptea de Crăciun. 

Lucian Ciobanu, fotoreporter cu renume în presa din România, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani. În toamna acestui an a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. A sperat până la ultima suflare că va înfrânge boala, însă organismul nu i-a rezistat.

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, Lucian Ciobanu a murit. Destinul crunt a făcut ca fotograful să moară de aceeași boală din cauza căreia s-a stins și soția lui, în urmă cu 20 de ani. Ultimele luni din an le-a petrecut prin spitale, însă niciodată nu a încetat să spere la o minune.

Vestea tristă a căzut ca un fulger peste cei colegii și cei care l-au cunoscut. Lucian Ciobanu a murit la câteva zile distanță de Mălina Guler, colega sa de breaslă, care s-a aruncat de la etajul 7 al unu bloc din Arad.

„În octombrie l-am întâlnit pentru ultima dată pe Luci. Era puțin abătut, dar mereu avea o vorbă bună pentru toată lumea. Și o glumă, desigur. Astăzi aflu despre trecerea lui în neființă, la doar câteva zile de la dispariția colegei noastre Mălin Guler. Bunul Dumnezeu să îi odihnească în pace”, a fost mesajul Mădălinei Boroneaț, una dintre colegele lui Lucian.

Mădălina Boroneaț alături de Mălina Guler și Lucian Ciobanu/ sursă foto: social media

 

După o lungă carieră de cameraman la TV Arad, la West TV, apoi fotoreporter la ARQ, în ultmii 10 ani de viață, Lucian Ciobanu era angajat al Consiliului Județean Arad. Pe lângă meseria sa, acesta a devenit un cunoscut fotograf de nunți, botezuri și evenimente. Era nelipsit de la evenimente sportive, în special la bachet, unde a fost cameramanul oficial al celor de la BC ICIM Arad, dar și la UTA, notează presa locală.

×