Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum

De: Anca Chihaie 23/12/2025 | 17:05
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Mălina Guler a fost înmormântată/sursă foto: Instagram
Moartea Mălinei Guler, o tânără în vârstă de 27 de ani din Oradea, a lăsat în urmă un val profund de durere și emoție, atât în rândul familiei și apropiaților, cât și în comunitatea locală și în mediul online. Tragedia, produsă după ce tânăra a căzut de la etajul 7 al unui bloc, a șocat întreaga opinie publică.

Decesul Mălinei Guler a avut un impact puternic asupra comunității din Oradea. În orele și zilele care au urmat aflării veștii, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de condoleanțe, fotografii și amintiri împărtășite de cei care au cunoscut-o. Mulți au vorbit despre energia ei pozitivă, despre prezența constantă la evenimente culturale și caritabile și despre pasiunea pentru muzică și sport.

Mălina Guler a fost înmormântată

Astăzi, 23 decembrie, Mălina Guler a fost condusă pe ultimul drum. Înmormântarea a avut loc într-un cadru marcat de liniște apăsătoare, lacrimi și suferință, într-o atmosferă copleșitoare pentru toți cei prezenți. Familie, prieteni, cunoscuți și oameni care au interacționat cu ea de-a lungul timpului au venit să își ia rămas-bun.

Mălina Guler a fost înmormântată
Mălina Guler a fost înmormântată/foto: Dan Bureția

Tragedia a atras atenția și unor persoane publice, dar și a unor instituții sau organizații cu care Mălina a avut legături de-a lungul timpului. Tânăra era cunoscută pentru participarea sa constantă la evenimentele organizate în cadrul campaniei „Orașul Faptelor Bune”, unde era nelipsită de la concerte și acțiuni caritabile. Prezența ei activă în aceste proiecte a fost remarcată de-a lungul anilor.

Pe lateralele sicriului a fost inscripționat numele Mălinei Guler, un detaliu care a accentuat emoția momentului și durerea celor prezenți la ceremonie.

De asemenea, Mălina era o susținătoare declarată a clubului de fotbal FC Rapid București. Comunitatea rapidistă a reacționat la vestea tragică, evocând legătura simbolică dintre ora la care s-a produs tragedia și un moment important pentru fanii echipei.

Cu puțin timp înainte de eveniment, aceasta publicase un videoclip la secțiunea Story pe Instagram. Materialul video era însoțit de o piesă muzicală cu un mesaj profund, centrat pe tema timpului, a dorinței de a mai primi o șansă și a nevoii de a schimba cursul vieții: Dă-mi, Doamne timp, mai dă-mi un anotimp, mai dă-mi încă o filă în calendar să pot s-o schimb”.

