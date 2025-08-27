Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fostul președinte al Unirii Alba Iulia

Doliu în sportul românesc! A încetat din viață Oliviu Feneșan, fost conducător al CSM Unirea Alba Iulia.

Lumea sportului din județul Alba trece printr-un moment de mare tristețe, după ce s-a aflat vestea dispariției lui Oliviu Feneșan, fost președinte și om de conducere al clubului CSM Unirea Alba Iulia. Personalitate cunoscută atât în mediul sportiv, cât și în viața publică locală, el a lăsat o amprentă importantă asupra activității fotbalistice din zonă, fiind implicat timp de mai mulți ani în dezvoltarea echipei fanion a județului.

Feneșan a condus clubul albaiulian între anii 2005 și 2012, perioadă în care formația a traversat atât momente de performanță, cât și etape dificile, inclusiv participarea în primul eșalon fotbalistic. Sprijinul său a fost considerat esențial pentru menținerea echipei pe linia de plutire în sezoanele tensionate, iar după încheierea mandatului său, a rămas aproape de club, fiind prezent la meciuri și manifestându-și constant interesul pentru soarta Unirii Alba Iulia.

„CSM Unirea Alba Iulia anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Oliviu Feneșan, fost conducător al clubului nostru în perioada 2005-2012. Un om care a iubit necondiționat Unirea și care a fost mereu aproape de echipă, inclusiv în ultimul sezon de Liga 1 al uniriștilor. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Odihnește-te în pace, Oliviu!’, a transmis CSM Unirea Alba Iulia.

Moartea sa reprezintă o pierdere grea nu doar pentru sport, ci și pentru comunitatea locală. În plan civic, Feneșan a avut și un rol public, fiind ales în trecut consilier județean, ceea ce i-a conferit o vizibilitate crescută și o responsabilitate dublă față de proiectele care priveau atât administrația, cât și sportul. Prin activitatea sa, a fost perceput drept unul dintre oamenii care au încercat să mențină sportul albaiulian la un nivel competitiv, chiar și într-o perioadă în care resursele financiare erau limitate.

În memoria colectivă, numele său va rămâne strâns legat de Unirea Alba Iulia, echipa pe care a condus-o și a susținut-o cu devotament. Cariera sa nu a fost lipsită însă de controverse. În perioada mandatului său de conducere, a fost implicat într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, fiind trimis în judecată alături de alte persoane din conducerea clubului, în legătură cu modul în care s-au folosit fondurile alocate de autorități între anii 2005 și 2010.

