Doliu în sportul românesc! Samir Regep, multiplu campion la kickboxing, a fost răpus de o boală grea

Samir Regep, unul dintre cei mai titrați antrenori de Kempo K1 din România, s-a stins din viață sâmbătă, la vârsta de 53 de ani. Acesta a fost răpus de o boală grea: cancerul hepatic.

Samir Regep a fost antrenor de Kempo şi Kempo K-1 la Sam Dojo Kombat. Acesta a fost una dintre cele mai cunoscute şi mai respectate persoane din lumea artelor marţiale constănţene, fost multiplu campion naţional de kickboxing. (CITEȘTE ȘI: DOLIU LA OPERA DIN IAȘI! MEZZOSOPRANA GABRIELA RÎMBU A MURIT)

„Sufletul şi viaţa mea nu mai este… O să ne lipseşti enorm… Dumnezeu să te ierte! Ai fost un om bun! Nu meritai asta…”, a transmis soția lui Samir Regep, Adriana.

În urmă cu mai puțin de un an Samir Regep a aflat diagnosticul crunt pus de medic. La momentul respectiv acesta a împărtășit veste tristă cu urmăritorii săi din mediul online și le-a cerut ajutorul.

„Salut, prieteni! Nu am mai postat pe Facebook deoarece a trebuit să-mi fac nişte investigaţii medicale, de unde am aflat că am cancer hepatic… Fiind aşa de avansată boala, trebuie să fac citostatice, dar nu cunosc niciun medic oncolog, iar cei cu care am putut lua legătura nu pot să mă programeze aşa de repede, decât în luna iulie – august. Dacă cunoașteți sau aveţi în lista voastră de prieteni un medic oncolog, vă rog să vorbiţi cu el dacă poate să mă ajute cu un consult în privinţa tratamentului!

Iar în ce priveşte sala de Kempo, antrenamentele vor decurge normal, ca şi până acum, numai că, dacă nu o să mai pot veni la antrenamente, va fi acolo Adriana ca sempaiul meu.

Am ajuns la finalul «meciului» meu… dar o să câştig meciul acesta prin KO. Vă mulţumesc mult pentru înţelegere şi ţineţi-mi pumnii!

Sper să nu vă îndepărtez de mine cu acest anunţ, ci, din contră, să fiţi alături de mine. Ştiu că sunt mulţi în situaţia mea, dar eu am simţit nevoia să comunic cu voi, mai ales pentru generaţiile de sportivi şi copii care au trecut prin sala mea şi pentru prietenii mei apropiaţi.”, a scris Samir Regep, acum ceva timp pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook