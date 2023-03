Îndrăgitul prezentator de televiziune, Paul O’Grady, a murit marți, 28 martie, la vârsta de 67 de ani. Soțul său, Andre Portasio, a făcut tristul anunț, prin intermediul unui comunicat de presă. Comediantul era cunoscut și îndrăgit de o lume întreagă, inclusiv de către membrii Casei Regale din Marea Britanie.

Paul O’Grady și-a început cariera în televiziune în anul 1990, în Marea Britanie. Prezentatorul TV era cunoscut nu doar pentru emisiunile sale, ci și pentru faptul că era comediant. Avea o mulțime de fani, inclusiv din comunitatea queer, unde activa de ani buni ca Lily Savage.

Moartea vedetei a venit fulgerător, cât era acasă. Anuțul a fost făcut de către partenerul său de viață, care a anunțat, printr-un comunicat de presă:

„Cu mare tristețe vă informez că Paul a murit în mod neașteptat, dar liniștit ieri seară”, a spus domnul Portasio. El va fi foarte dor de cei dragi, prieteni, familie, animale și toți cei care s-au bucurat de umorul, inteligența și compasiunea lui. Știu că ar vrea să-ți mulțumesc pentru toată dragostea pe care i-ai arătat-o ​​de-a lungul anilor”, a transmis Andre Portasio.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii populare! Tiberiu Ceia a murit)

Moartea lui Paul O’Grady a întristat Casa Regală

În cadrul unei declarații lăsate în numele reginei consoarte, Camilla s-a arătat „profund întristată că a aflat de moartea lui Paul O’Grady, cu care a lucrat îndeaproape pentru a sprijini activitatea Battersea Dogs & Cats Home și a cărui inimă caldă și umor molipsitor a luminat viețile atâtor”.

Una dintre cele mai recente apariții TV ale comediantului a fost în serialul ITV For The Love of Dogs, filmat alături de Camilla. Comediantul era un mare iubitor al câinilor, motiv pentru care le-a făcut și o asociație care-i poartă numele.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în televiziune! Celebrul prezentator a murit în mod neașteptat. Când va fi condus pe ultimul drum)