Doliu la Hollywood! Un alt actor legendar s-a stins din viață

Este doliu în lumea Hollywood-ului, după ce Peter Renaday, un actor extrem de iubit, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Starul a fost găsit fără suflare în locuința lui, iar cauzele decesului ar fi naturale, conform informațiilor primite de la autorități. Peter Renaday a jucat voci celebre, precum cea a lui Master Splinter din Țestoasele Ninja sau a animatronicului Abraham Lincoln.

Peter Renaday a fost un actor de voce renumit și cunoscut, mai ales, pentru vocea senseiului șobolanului Master Splinter din serialul TV original Țestoasele Ninja.

Doliu la Hollywood- Peter Renaday a murit

Pe data de 8 septembrie 2024, actorul Peter Renaday a fost găsit decedat în domicilul său din Burbank, California, la vârsta de 89 de ani.

Vestea tragică a fost împărtășită pe rețelele de socializare de către prietenul și colegul actorului, Townsend Coleman. Potrivit informațiilor, moartea ar fi fost din cauze naturale, însă cauza oficială a decesului nu a fost încă anunțată.

„Pete a fost unul dintre cei mai autentici oameni pe care i-am cunoscut vreodată și îmi va lipsi foarte mult. Am avut privilegiul de a-l vizita acum o lună și a fost la fel de vibrant ca întotdeauna, la 89 la fel de simpatic prostuț, inteligent și talentat cum am știut întotdeauna că este.”, este mesajul transmis de Townsend Coleman pe rețelele de socializare.

Pe lângă rolul lui Master Splinter, Peter Reneday este cunoscut și pentru vocea animatronicului Abraham Lincoln, atunci când a recitat discursul de la Gettysburg la Walt Disney World‘s The Hall of Presidents. Mai mult, el a jucat vocile personajelor animatronice de urs Henry și Max la atracția originală Country Bear Jamboree din Disney World.

De-a lungul carierei sale, Petre Renaday a bifat aproape 200 de credite de film și TV care includ o combinație de roluri vocale și de acțiune live, inclusiv interpretări în filme de animație Disney precum The Aristocats (1970), The Rescuers (1977) și The Black Cauldron (1985). Creditele TV animate includ Scooby-Doo și Scrappy-Doo, Alvin & The Chipmunks, The Transformers, The Real Ghostbusters și Batman: The Animated Series.

