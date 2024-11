Donald Trump a făcut praf un actor român și a făcut ca filmul acestuia să fie un adevărat eșec de box office. „Niște gunoaie umane!”

Filmul „The Apprentice”, cu actorul român Sebastian Stan în rolul principal, este o peliculă despre viața lui Donald Trump. Deși echipa care l-a realizat spera să dea lovitura în box office-ul american, se pare că nemulțumirile miliardarului față de acest film au transformat producția într-un uriaș eșec.

The Apprentice s-a dovedit a fi o dezamăgire chiar din primul weekend, scrie Hindustan Times. Pelicula a acut încasări de aproximativ 1,6 milioane de dolari de la lansare, ajungând abia pe poziția a zecea în box office. Filmul este bazat pe tinerețea lui Trump și începuturile sale în lumea afacerilor.

Actorul român Sebastian Stan îl joacă pe tânărul Donald Trump în The Apprentice.

Producătorii sperau, înainte de lansare, că pelicula va aduce trei milioane de dolari doar la lansare, dar The Apprentice nu a avut nici pe departe acest succes. Filmul a generat, în medie, doar 908 dolari per sală, cel mai scăzut nivel al încasărilor dintre toate peliculele lansate în resăectiva săptămână. Filmul a fost realizat cu un buget de 16 milioane de dolari, dar încasările de până acum se ridică la numai 4 milioane de dolari până acum în Statele Unite.

Filmul s-a confruntat cu provocări chiar înainte de lansare. După ce compania Briarcliff și-a asigurat drepturile pentru film pe ultima sută de metri, aceasta a avut doar cinci săptămâni pentru a-l promova. Mai mult, însuși Donald Trump s-a declarat nemulțumit de peliculă și a cerut ca aceasta să nu mai fie lansată.

Fostul președinte a amenințat că va lua măsuri legale împotriva producătorilor, descriind filmul drept „fals și fără clasă”.

Producătorii s-au chinuit să găsească un distribuitor în SUA, iar regizorul său a descris procesul de realizare și lansare ca fiind „cel mai provocator lucru pe care l-am făcut vreodată”.

The Apprentice este plasat în anii 1970 și 1980, când Trump începea să-și facă un nume ca om de afaceri în New York. Pelicula se concentrează pe relația sa cu avocatul și mentorul său, Roy Cohn (interpretat de Jeremy Strong), care i-a insuflat anumite valori lui Trump, cum ar fi să nu admită niciodată înfrângerea.

Apogeul insultelor a fost atins după scena controversată în care Donald Trump își viola prima soție, acuzație negată de fostul președinte și retrasă de Ivana în timpul primei sale campanii prezidențiale.

Deși nu a fost foarte apreciat de public, filmul a avut parte de critici favorabile, obținând un scor de 78% oe platforma Rotten Tomatoes.

După lansarea filmului, Donald Trump a spus că producția este un „film fals și făcă clasă scris despre mine”. De asemenea, președintele ales al SUA i-a acuzat pe producătorii filmului că l-au lansat chiar înainte de alegerile din 5 noiembrie pentru a influența rezultatele votului, punându-l într-o lumină proastă. Ulterior, Trump a mai descris filmul ca fiind o treabă ieftină, defăimătoare și dezgustătoare din punct de vedere politic, o grămadă scumpă de gunoi”.

