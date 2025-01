Donald Trump continuă amenințările privind preluarea Groenlandei și Canalului Panama. Elon Musk, postare controversată pe acest subiect

Președintele-ales al Statelor Unite, Donald Trump, și-a reiterat dorința ca SUA să achiziționeze Groenlanda și Canalul Panama. În opinia sa, ambele teritorii sunt „critice” pentru securitatea națională americană.

Întrebat dacă ar exclude folosirea forței militare sau economice pentru a prelua teritoriul autonom danez sau Canalul Panama, el a declarat că nu poate da asigurări în această privință.

Atât Danemarca, cât și Panama au respins orice sugestie că ar renunța la teritorii, amintește BBC.

CITEȘTE ȘI: DOCUMENTARUL DESPRE MELANIA, SOȚIA LUI DONALD TRUMP, APARE ÎN CURÂND! CE NI SE VA ARĂTA DESPRE PRIMA DOAMNĂ

La doar o zi după aceste declarații, Trump a postat pe rețeaua sa, Truth Social, o imagine în care Statele Unite au încorporat deja teritoriul Canadei. Imaginea a fost postată și de aliatul lui Trump, miliardarul Elon Musk.

Acesta din urmă a avut și o reacție ironică la adresa premierului-demisionar al Canadei, Justin Trudeau, numindu-l pe acesta „guvernator” al țării, arată GÂNDUL.

Replica lui Musk a fost ironică, numindu-l pe fostul premier drept guvernator, o titulatură folosită în sistemul federal din SUA pentru a desemna cea mai înaltă autoritate a statului.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025