Dorian Popa a fost prăduit de muncitorii care i-au ridicat casa!

Artistul și-a dorit o casă în Domnești, pentru care a scos din buzunar aproape 200.000 de euro. Acesta mărturisește însă că a avut o surpriză cu prima echipă de muncitori, care au fugit după ce s-au văzut cu banii!

Cu banii economisiți din concerte și apariții TV, Dorian Popa și-a construit o vilă în Domnești. Casa are un living, o bucătărie, dormitoare, băi, piscină și foișor. Solistul urmează, în timp, să se extindă. Are teren suficient și zona este foarte bună. Iar până în momentul de față, Dorian Popa a scos din buzunare pentru casa visurilor sale aproximativ 200.000 de euro.

Casa este aproape gata, însă până în acest punct artistul recunoaște că a avut și surprize neplăcute din partea muncitorilor, care l-au prăduit.

”Dacă muncitorii mei nu mai fug în lume cu bănuții și alte intemperii de genul ăsta, eu sper ca în septembrie să fiu gata cu casa. Din câte am auzit la meteo, vremea caldă va ține undeva până în octombrie, iar piscina mea va fi încălzită – vă anunț de pe acum că muncesc și pentru asta”, a declarat Dorian pentru Viva!.

Dorian Popa, operat de amigdalită

Dorian Popa a fost operat din cauza unei amigdalite cronice. Într-o înregistrare video postată pe Youtuvbe, artistul a oferit detalii despre intervenție.

„E impropriu spus că e o durere, dar e o uscăciune în gât aşa. Mă gândeam ce am păţit în gât ca să mă gândesc ce simt ulterior. Domnul doctor mi-a făcut un gât a-ntâia şi că e posibil să nu mai fie neovie să repet procedura, căci în hârtiuţele astea pe care le-am completat scrie că este posibil să fie necesar să repet procedura. Însă domnul doctor mi-a spus că ”Măi tu eşti artist şi ar fi bine să îţi păstrezi timbrul şi zona vocală, deci nu o să ne grăbim cu a doua intervenţie”. Două zile nu am voie să mănânc sărat, până după weekend e recomandat să mănânc cât mai moale, cât mai păstos, să nu râcâi zona şi mare atenţie, oameni care staţi în jurul meu, ştiţi vorba aia cu danful? S-ar putea să am un mic danf în guriţă, mi s-a recomandat să mestec cât mai multă gumă. Aşa că o să stăm aşa zilele astea”, a spus Dorian Popa.

Inițial, artistul presupunea că problemele medicale ar fi survenit din cauza suplimentelor care le ia înainte de sală. „Nu-mi place să dramatizez. E posibil să contribuie suplimentele pentru sală la problema aceasta”, a declarat Dorian Popa, la emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show.