Dorian Popa a mai ridicat patru case, dar surpriza vine abia acum: Ce lovitură!

Dorian Popa e înfipt bine de tot în afacerile imobiliare! Este pe punctul de a finaliza încă patru case, mai mult, le-a vândul pe toate celelalte pe care le scosese, nu cu mult timp în urmă, la vânzare! Ce mai, un adevărat tun, milionar în euro ajunge, în scurt timp, celebrul artist. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dorian Popa a vândut toate vilele, a făcut bani frumoși, dar nu e de ajuns. Omul construiește, nu se oprește o clipă. Tocmai ce este aproape de a mai finaliza patru bucăți, pe care, crede el, le va vinde ca pâinea caldă. ”Ca idee, în două săptămâni am patru case în picioare, gata, la roșu. Cărămidă, acoperiș, gata! Și le-am vândut pe celelalte, pe toate!”, a dezvăluit, entuziasmat, Dorian Popa.

(CITEȘTE ȘI: RĂZBOIUL ”GREILOR”! DAN NEGRU I-A REFUZAT PROPUNEREA LUI DORIAN POPA! S-AU ÎNCINS DE LA JANTELE AUTO + PREȚUL PARIULUI)

Dorian Popa și-a luat colier de 65.000 de euro din prima vânzare

Iubitul lui Babs a dat o adevărată lovitură în 2022, de fapt, unul dintre cei mai buni ani pentru Dorian, pe plan financiar. Vloggerul-antreprenor din Domnești a dezvoltat la cheie un cartier de case, pe care a început să le vândă. Și nu a așteptat prea mult pentru a rezolva! Iar cu banii de pe prima vilă, și-a făcut un cadou impresionant, un colier în valoare de nu mai puțin de 65.000 de euro (Vezi AICI detaliile). Apoi, își cumpăra un Lamborghini, venit direct din Italia.

Avea să vândă, până la urmă, tot. Și să-și facă planurile pentru următorul an, care se dovedește, după dezvăluirile făcute mai sus, cel puțin la fel de prolific.

(NU RATA: DAN NEGRU A BĂTUT PALMA CU DORIAN POPA! MEGA-AFACERE! PREZENTATORUL DE LA JOCUL CUVINTELOR DĂ LOVITURA CHIAR PE TERENUL LUI)

Și are toate șansele, pentru că oferă calitate. Chiar el avea să dezvolte. ”Casele sunt complet echipate, nu înseamnă porumbei și perle a la dezvoltatorii clasici. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate. Am cei mai tari colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care, colaborarea mea fiind alături de ei și pe tip de promo, am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, a spus Dorian Popa în urmă cu ceva timp, pentru Spynews.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.