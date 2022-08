Dorian Popa a pățit-o! Vloggerul a pierdut 5.000 de euro:” Am suferit foarte mult”

Dorian Popa câștigă sume foarte mari de bani din cariera de vlogger, dar lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Întrebat de începuturile sale, Dorian a dezvăluit pentru CANCAN.RO prima ”țeapă” serioasă pe care vlogger-ul a luat-o. E vorba de mii de euro pe care acesta i-a împrumut și nu i-a mai primit înapoi.

O vorbă din popor spune că drumul către succes e presărat cu multe obstacole și doar cei care le depășesc și luptă pentru visele lor ajung să obțină tot ce-și doresc. Așa a pățit și Dorian Popa când nu era cunoscut și nu avea banii și succesul de acum. Dacă în prezent ajunge să câștige zeci de mii de euro pe lună cu ceva timp abia avea bani să-și ajute familia.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dorian Popa a mărturisit cum a pierdut o sumă semnificativă de bani și după care a suferit enorm el și familia lui, în momentul în care l-a împrumutat pe un prieten cu 5.000 de euro. Bani care contau enorm la vremea respectivă:

,,Aveam vreo 20 de anişori şi strânsesem eu bani și îmi cumpărasem un ATV şi am vândut ATV-ul. Un prieten care părea să aibă un business promiţător, că tocmai asta m-a dus în eroare, mi-a cerut 500-600 de euro, i-am dat şi mi i-a returnat chiar şi cu o mică dobândă, câteva zeci de euro în plus. Nu a avut el intenția să mă ,,agațe”, însă, după aia mi-a cerut 5.000 de euro pe care n-am mai reușit să-i rambursez şi de atunci, mi-am spus că nu voi mai face asta. Cred că mi s-au întors vreo 2.000 de euro din ei, dar câte o sută, cât o sută, încă o sută, la o lună-două…n-am înțeles nimic din ei. Am suferit foarte mult după acei bani, foarte mult. Mai ales că, prietenul meu, spre deosebire de mine, provenea dintr-o familie decentă cu mamă, cu tată, cu venituri decente, nu neapărat mari. Eu eram doar eu cu maică-mea, pârliți, taică-miu ne lăsase deja…în fine”.

„L-am rugat pe finul meu să mă ajute cu 2.000 de euro”

Pățania a fost o lecție pe care nu o va uita așa ușor și care l-a învățat un lucru. Acela de a nu mai împrumuta nimănui nimic și nici să fie împrumutat, la rândul. Tot pentru CANCAN.RO, Dorian Popa a vorbit și despre o întâmplare tot legată de bani, după ce a plecat în Asia Express.

,,Nu mă împrumut, ferească Dumnezeu. Când am fost mai copilaș am mai luat de la prieteni 100, 200, 300 de lei de o ciorbică, de un film pentru iubita mea, dar de când sunt bărbat în adevăratul sens al cuvântului, unul dintre principiile fundamentale după care mă ghidez este să nu mă împrumut și să nu împrumut, la rându-mi. Dar da, au existat foarte, foarte multe momente când nu am avut bani. Un singur moment a fost când am avut nevoie de susținere, dar nu a fost un împrumut. N-am să uit niciodată! Plecam în Asia Express şi l-am rugat pe finul meu să mă ajute cu 2.000 de euro pentru că trebuia să pună acoperişul oamenii mei și eu eram în Asia deja. Deci n-a fost cu adevărat un împrumut, cât l-am rugat pe el să plătească, pentru că nu puteam să-i dau banii de acolo, întrucât noi nu aveam telefonul în Asia. Și eu îi spusesem încă de când am plecat de acasă. «Bă, dacă se întâmplă ceva, te sună Babs, te rog să achiți tu că ştii că am banii şi cum am acces la telefon ți-am virat banii»”, a încheiat Dorian Popa.

