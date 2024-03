Dorian Popa, acuzat că nu se mai îngrijeşte, după ce l-a părăsit Claudia Babs: „Mai taie, mă, şi tu copitele alea”

Lovitură dură pentru Dorian Popa! Urmăritorii săi îl acuză că nu mai are grijă de aspectul său fizic, după ce s-a despărțit de Claudia Babs. Ce s-a întâmplat cu imaginea impecabilă pe care o afișa artistul atât la evenimentele la care participa, cât și în vlogg-urile sale?

Dorian Popa este criticat dur de fanii săi pentru că-și neglijează aspectul. Invitat la podcastul „Gând la gând cu Teo”, cântărețul a mărturisit că nu mai găsește timp pentru a merge regulat la salon și că responsabilitățile îl împiedică să-și facă manichiura. Urmăritorii săi au remarcat acest lucru și îi fac glume, sugerându-i să-și taie unghiile.

Citește și: DESPĂRȚIREA DE CLAUDIA IOSIF L-A FĂCUT PE DORIAN POPA SĂ SE AFUNDE ÎNTR-UN ABIS. „USTURĂ ÎN SUFLET!”

Cântărețul i-a explicat lui Teo Trandafir că a renunțat la vizitele la saloanele de înfrumusețare deoarece nu erau profitabile.

„Nu mai am saloane, tu știi că eu am avut și niște saloane de înfrumusețare și s-au dus pentru că nu au dovedit ce trebuie. Nu am ascuns niciodată, pentru că eu sunt de părere că cu a mea viață fac tot ce îmi doresc, atât timp cât nu deranjez vreo altă persoană.

Și doi, consider că un lucru pe care l-aș putea transmite tuturor celor care urmăresc acest podcast este că trebuie să avem o limită. Înțeleg că se poate exagera, dar până la urmă fiecare poate face tot ce își dorește cu corpul său, cu făța sa, și o să râzi.

Au trecut vremurile acelea. Acum treaba stă altfel. ‘Nu mă ajuți și pe mine cu un telefon la implantologul de păr? Nu mă ajuți și pe mine cu un telefon să îmi pun fațete?’ Zâmbesc către Dumnezeu și spun ‘Doamne, mare îți e grădina și frumoase și întortocheate povești ai’”, a mărturisit Dorian Popa.