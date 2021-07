Dorian Popa nu este o prezență pe care să o treci ușor cu vederea. Atât prin excentricitatea sa, cât și prin potența financiară de care dispune. Pe lângă vlogging și cariera artistică, mai nou, Dorian învață afaceri de la Dan Negru și investește în imobiliare. Artistul a acceptat să dezvăluie totul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO! Printre altele, Dorian „deconspiră” și detalii picante din ”nebuniile” tinereții sale, cum ar fi, de exemplu, sexul în mașină.

CANCAN.RO: Dorian, cum îți mai întreții ”pătrățelele”?

DORIAN: Abdomenul se întreține la fel de ușor în orice sezon! Cu antrenamente constante și atenție „în farfurie”! Mai mult de atât, vara facilitează abdomenul striat întrucât transpirăm mai mult și apetitul este mai redus! Marea înseamnă muncă pentru mine, deci un alt factor care mă ajută să mă feresc de kilogramele în plus.

CANCAN.RO: Ai timp de bronzat sau mergi doar la solar?

DORIAN: După cum spuneam, pentru mine mersul la mare înseamnă muncă… deci prea multă plajă nu prind, motiv pentru care mai mult mă bronzez pe la piscină acasă și mai fac și un pic de solar. Ce este amuzant este că, până să-mi iau solar acasă, mergeam ca disperatul! De când îl am în casă, nu mi se mai pare așa atractiv.

”Vara a început în forță! Vedem la final de an bilanțul…”

CANCAN.RO: Cum arată dieta perfectă pentru tine, pe timp de vară?

DORIAN: Aș fi ipocrit să spun că există o dietă anume în viața mea. Încerc să am un regim alimentar nu tocmai bogat în carbohidrați „răi”, adică prăjeli și dulciuri. Este un lucru pe care îl respect tot anul. În aceeași ordine de idei, caut să mă hrănesc în strânsă legătură cu volumul mare de muncă pentru a putea avea energie.

CANCAN.RO: Cât de productiv ești în această vară?

DORIAN: Vara asta a început în forță odată cu relaxarea. Productivitatea o vom vedea la sfârșit de an, în bilanț.

CANCAN.RO: Ai început o investiție în imobiliare. Ai început să vinzi din casele construite?

DORIAN: Caut să îmi investesc bănuții munciți în ceva ce mă și atrage și este și rentabil! Nu, nu am vândut încă niciuna deși cererea este destul de mare. Vreau să le construiesc în pace, să le termin și abia apoi voi vinde! Nu sunt genul de investitor care se bazează pe banii cumpărătorilor!

”Voi vinde case oamenilor față de care simt o conexiune!”

CANCAN.RO: Care sunt prețurile? Câștigi mulți bani din acest proiect?

DORIAN: Deocamdată nu am stabilit nici prețul final, nici o „marketare”, întrucât nu mă grăbesc să vând! Construiesc cumințel și aștept ca Domneștiul să ajungă la adevărata lui valoare prin terminarea sensului giratoriu suspendat de la centură, care va da un real plus de valoare zonei! Când va fi totul gata pentru clienți, veți ști, credeți-mă! Deocamdată nu am încasat nimic. Voi face atâția bani câți vrea Dumnezeu! Nu mă lăcomesc! Vreau să vând calitate, pentru care viitorii mei vecini să mă pomenească o viață! Nu sunt ahtiat după bani. Îmi plac afacerile, dar mai mult îmi place să mă știu curat în fața Domnului.

CANCAN.RO: Ți-ai propus să vinzi unui anume tip de oameni?

DORIAN: Voi vinde casele oamenilor față de care voi simți o conexiune, încât unele sunt lipite de terenul meu, altele vis-a-vis, motiv pentru care m-am și apucat să construiesc, să avem o stradă ca o familie!

CANCAN.RO: Cu cine te sfătuiești când vine vorba de afaceri?

DORIAN: Nu este un secret faptul că Dan Negru îmi este mentor și în cariera principală, dar și în cea auxiliară a imobiliarelor. Purtăm discuții des despre acest business și ne sfătuim în mod constant, motiv pentru care îi voi fi recunoscător etern!

”Am făcut un milion de euro de-a lungul anilor! Mai vreau unul, cash!”

CANCAN.RO: Cum stai în acest moment din punct de vedere financiar?

DORIAN: Sunt mai bine decât am visat din punct de vedere financiar, ceea ce îmi generează o bucurie uriașă. Cifrele societăților comerciale pe care le dețin sunt publice. Nu aș vrea să mă autocalific. Am văzut că au și fost câteva articole! Eu nu pot decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu și să continui sa muncesc.

CANCAN.RO: Crezi că reușești să atingi un milion de euro?

DORIAN: Milionul de euro l-am făcut demult de-a lungul anilor. Dezideratul meu este să am un milion de euro cash, lucru pentru care muncesc în prezent! Nu îmi setez targeturi în cifre în ceea ce privește finanțele, îi spun Lui Dumnezeu în fiecare seară când adorm să-mi ofere atât cât consideră!

”Cine n-a făcut dragoste în mașină până la 33 de ani, n-a trăit cum trebuie!”

CANCAN.RO: Ai o mașină tunată, iar cineva ți-a comentat în social media că, la ce interior ai, nu poți face sex în mașină.

DORIAN: Ohooo! Cine nu a făcut dragoste în mașină până la 33 de ani cred că n-a trăit cum trebuie tinerețea! Matizul a fost primul „cuibușor de nebunii”! Am avut o tinerețe frumoasă, cu toate picanteriile ei. Acum sunt în altă etapă a vieții și am o carieră care nu îmi mai permite astfel de expunere.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare extravaganță din viața ta?

DORIAN: Cred că sunt destul de extravagant. Poate chiar prea prea pentru gustul unora, însă încerc să fiu așa cum m-a lăsat Dumnezeu, natural, nedisimulat! N-am făcut eu aroganțe prea mari în viață, încerc să rămân echilibrat.

”Suntem genul de cuplu fără acte. Rămânem așa, pentru a rămâne!”

CANCAN.RO: Crezi că un copil ți-ar putea schimba sentimentele?

DORIAN: Deocamdată mă simt prea copil pentru un copil, dar sunt sigur că, atunci când va fi să fie, mă va schimba, probabil responsabiliza mult mai mult!

CANCAN.RO: Ești de multă vreme cu iubita ta, Babs. Ai de gând să te însori?

DORIAN: Daca ne uităm atenți în jur, vom vedea că există mariaje încheiate în timp mult mai scurt decât relația pe care Babs și cu mine o avem (n.r. 10 ani). Suntem genul de cuplu care consideră că nu actul propriu-zis ne unește. Rămânem așa, pentru a rămâne!

