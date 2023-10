Dorian Popa nu s-a mai putut controla și a izbucnit la telefon. Dezvăluiri de ultim moment făcute de o prietenă apropiată a artistului

Dorian Popa este în centrul atenției, după ce polițiștii rutieri l-au tras pe dreapta pentru un control, zilele trecute, în Domnești, județul Ilfov. Celebrul cântăreț a fost depistat pozitiv la canabis, fiind dus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice. S-a aflat de situația controversată prin care trece, iar fanii lui au rămas surprinși. Nu doar cei care-l urmăresc au avut parte de un șoc atunci când au auzit, ci și apropiații lui. Ce i-a mărturisit influencerul unei prietene?

Dorian Popa traversează o perioadă dificilă, după ce polițiștii rutieri l-au prins la volanul bolidului său într-un halat și lenjerie intimă, în timp ce conducea prin Domnești. Oamenii legii l-au testat cu aparatul din dotare, iar artistul a ieșit pozitiv la canabis. După ce s-a aflat de întregul incident, fanii săi au rămas surprinși. Și apropiații au avut parte de un șoc atunci când au auzit că influencerul a fost depistat pozitiv la testul de canabis. Acesta le-ar fi spus oamenilor legii că a luat parte la o petrecere, de unde a inhalat fum dintr-un joint, scrie Digi24.

Ce i-a mărturisit Dorian Popa unei apropiate

Imediat după întreaga pățanie, acesta a vorbit la telefon cu Elena Merișoreanu, o apropiată de-a lui. Dorian i-a mărturisit cântăreței de muzică populară că este nevinovat și că nu ar fi consumat substanțe interzise. Mai mult decât atât, influencerul i-a povestit că a fost la un club, de unde ar fi inhalat fumul. Interpreta a dat din casă și a dezvăluit că solistul ar fi luat, în ultima vreme, și niște pastile pentru că nu se putea odihni bine.

”Am vorbit cu el, aseară, la telefon, plângea săracul, se blestema ca e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo. În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni. Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios, mereu se roagă. Și la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se ruga mereu dimineața. Acolo era un copil respectuos, ceva ce nu am mai văzut, mi se adresa foarte frumos când avea nevoie de ceva. De aceea am și rămas prieteni”, a precizat Elena Merișoreanu, pentru Playtech.

