Dorian Popa, țepuit de foștii angajați: ”120 de milioane. Sunt greșelile trecutului meu”

Dorian Popa a fost țepuit de foștii angajați. Artistul a rămas fără o sumă destul de mare de bani din cauza unor persoane care au plătit facturi pe firma pe care el a avut-o.

„Am avut un salon de înfrumusețare, mai demult. Cred că angajații mei semnau facturi de primire, iar acum sunt bun de plată 119 milioane pe niște facturi semnate și ștampilate de fosta firmă pe care eu am avut-o. Combinația fiscală, cum de n-am plătit atunci când am închis firma, a fost că cineva a plătit, eu mi-am asumat, bla, bla, etc. Eu trebuie să plătesc azi pentru că mi-au pus oprire pe persoană fizică. Și oricum, 120 de milioane, nu-mi pare rău, sunt greșelile trecutului meu”, a spus Dorian Popa. (VEZI ȘI: DORIAN POPA, ÎN CÂRJE, A FĂCUT SHOW DE ZILE MARI! ”MERGEM S-O LĂSĂM PE BALENUȚA ALBASTRĂ!”)

Dorian Popa are de tras după accidentarea din Madagascar

Dorian Popa are de tras din greu după accidentarea suferită în Madagascar, la „Ultimul trib”. După operația suferită la genunchi în urmă cu trei săptămâni, artistul a ajuns din nou la medic pentru un consult și a făcut un vlog despre asta, așa cum și-a obișnuit fanii. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU CARE DORIAN POPA A FOST OPRIT ÎN TRAFIC DE CĂTRE OAMENII LEGII)

„Mergem la domnul doctor după operaţie, abia aştept să văd ce se vede sub bandajul ăsta, o să vedeţi cu noi pentru prima oară, Johnule. Nu mai am răbdare să văd cum arată operaţiile alea, am 3 găuri şi două tăieturi, pentru că săracul domnul doctor, operaţie de 6 ore despre care v-am vorbit, abia a găsit ligamente. Ia vezi-l, domnule, pe piciorescu. Arată bine?! Asta aşteptam, gata. Păi nu, că de aici e uşor. A, deci durerile astea-s normale? Dacă ştiam eu, boss-ule. Vreţi să vă spun şi ce mă doare, că ştiţi că eu sunt deschis, aşa?! Deci aici simt presiunea şi în rest nu mai simt mai nimic, mai am monte când simt aici”, a spus Dorian Popa.