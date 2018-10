Motivul incredibil pentru care Dorian Popa a fost oprit în trafic de către oamenii legii

Să vezi și să nu crezi! Dorian Popa a fost oprit în trafic de oamenii legii. Însă nu doar pentru a prezenta actele la control ci pentru a face și câteva… poze!

Dorian Popa nu trece pe stradă neobservat! Și să nu credeți că doar fanii îl opresc pentru a face poze. Oamenii legii stau și ei la rând pentru a avea o fotografie cu celebrul Dorian Popa. Zilele trecute, artistul a ieșit la plimbare cu bolidul său de lux și în momentul în care a parcat au și venit doi puștani să facă un selfie cu el. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA RUPE TĂCEREA! A ANUNȚAT DIN CE MOTIVE SE VA CĂSĂTORI: ”ÎN CAZUL ÎN CARE…”)

Dorian Popa, oprit și de oamenii legii

Ajuns în Piața Victoriei, Dorian Popa a avut parte de o altă surpriză. Artistul a fost oprit de această dată de oamenii legii care i-au cerut actele la control. Ei bine, după ce a prezentat actele mașinii, polițiștii au vrut neapărat și o amintire cu Dorian Popa. Așa că au scos telefoanele și s-au pozat cu artistul. (VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE DORIAN POPA NU POATE DEVENI TATĂ: “IAU NIȘTE SUPLIMENTE…“)

„Într-adevăr, am fost oprit la Victoriei de un echipaj, au fost foarte drăguţi. Mi-au verificat actele, pe care am reuşit, într-un final, să le fac şi talonul maşinii, care acum are o altă culoare (n.r. şi-a colantat maşina înainte de a pleca în Madagascar). Era o tânără domnişoară poliţistă, care şi-a dorit să facă o fotografie cu mine şi eu am coborât în cârje să fac fotografia. Mă opreşte des lumea pe stradă, în special tinerii care mă recunosc şi mie îmi face plăcere să fac poze cu ei. Cu piciorul sunt binişor, pe 12 încep concertele la Galaţi şi Timişora”, a declarat Dorian Popa pentru Click!