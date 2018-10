Dorinel Munteanu: „Nu pot să fiu mulțumit cu un singur punct!”

Remiza albă pe care Concordia Chiajna a înregistrat-o în ultima etapă a turului acestui sezon regular e teren propriu cu Dinamo nu a avut darul de a-l mulțumi pe Dorinel Munteanu.

Tehnicianul ilfovenilor a spus că din punctual său de vedere, având în veedere desfășurarea ostilităților din teren, echipa sa ar fi meritat mai mult din duelul cu alb-roșii.

„Nu pot să fiu mulţumit cu un singur punct, echipa merita mai mult. Am făcut o partidă bună, în repriza a doua am fost categoric peste ei. Trebuia să marcăm cel puţin un gol. Îmi felicit echipa, dar nu pot să mă bucur pentru acest rezultat. La pauză le-am spus băieţilor să mărească tempoul. Am fost la fel de agresivi, la fel de compacţi şi trebuia să câştigăm. Nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo. Dinamo are conducere, are antrenor. Eu vreau să fiu apreciat pentru munca pe care o depun au aici”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul formației Concordia Chiajna.

Cu punctual obținut în urma remizei cu Dinamo, Chiajna a acumulat 15 puncte și a egalat la puncte FC Botoșani, dar a terminat turul pe locul 10 având u golaveraj inferior moldovenilor.

Rezultate etapa a XIII-a

Politehnica Iaşi- FC Hermannstadt 0-2

Astra Giurgiu- Universitatea Craiova 0-3

FC Botoşani- Viitorul 1-2

FCSB- FC Voluntari 2-1

Dunărea Călăraşi- Gaz Metan Mediaş 0-0

Sepsi OSK Sf Gheorghe- CFR Cluj 1-2

Concordia Chiajna- Dinamo Bucureşti 0-0

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 13 7 5 1 16-9 26

2 FCSB 13 7 3 3 27-14 24

3 U Craiova 13 6 4 3 23-11 22

4 FC Viitorul 13 7 1 5 16-15 22

5 Gaz Metan Mediaș 13 6 3 4 15-17 21

6 Astra Giurgiu 13 5 5 3 16-11 20

7 Sepsi OSK 13 5 4 4 15-11 19

8 Dunărea Călărași 13 3 7 3 12-13 16

9 FC Botoșani 13 3 6 4 17-17 15

10 Concordia Chiajna 13 4 3 6 10-19 15

11 Politehnica Iași 13 4 2 7 11-19 14

12 Dinamo București 13 3 4 6 13-20 13

13 FC Hermannstadt 13 3 2 8 11-16 11

14 FC Voluntari 13 1 5 7 14-24 8