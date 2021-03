Zi de sărbătoare în showbiz-ul românesc! Gina Pistol și Smiley au devenit părinți, după ce, marți, vedeta de la Antena 1 a adus pe lume o minunată fetiță. Cu toate că medicii i-au spus că are șanse minime să rămână însărcinată, prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite” pare că trăiește un miracol: de câteva ore a devenit mămică. Pelerinajele la mănăstiri și rugăciunile, cu siguranță, i-au fost ascultate.

De marți, în lumea mondenă și-au făcut ”loc” încă doi părinți fericiți, Gina și Smiley. Simpatica vedetă de la Antena 1 a adus pe lume o micuță perfect sănătoasă.

„Dacă ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranță următoarele: «Am devenit părinți!». Gina se simte bine, a născut în seara această, fetița noastră este sănătosă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune că este perfectă.

Sunt primele ore din cea mai frumoasă poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă:)

Găsiți mai jos imagini cu noi și emoțiile noastre de dinainte de a fi 3. Sunt așa cum le-am trăit și cum au năvălit peste noi. Vi le arătăm ca unor prieteni buni. Vă mulțumim pentru felul în care ne-ați fost alături în toată perioada asta! Să fie soare!”, a scris Smiley, pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce a devenit tătic.

Un adevărat miracol pentru Gina

Din câte se pare, rugăciunile Ginei Pistol au fost ascultate, iar acum simpatica prezentatoare de la "Chefi la cuțite" trăiește un adevărat miracol. După cum chiar ea mărturisea, medicii i-au dat șanse extrem de mici de a rămâne însărcinată pe cale naturală, dar se pare că divinitatea a avut cu totul alte planuri pentru vedetă și, când se aștepta mai puțin, a aflat că va deveni mămică.

„În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi și pentru iubirea noastră”, a mărturisit, în urmă cu ceva timp, Gina Pistol.

Potrivit unor surse din anturajul proaspetei mămici, înainte de a primi marea veste că va aduce pe lume un copil, Gina Pistol a mers în pelerinaje pe la mai multe mănăstiri din țară, unde s-ar fi rugat pentru o minune.

Mai mult decât atât, în luna noiembrie, frumoasa prezentatoare de la Antena 1 a suferit enorm în momentul când a aflat că părintele Varlaam de la Mănăstirea Partoș, pe care o frecventa, a fost răpus de noul coronavirus.

„Drum lin, Padre”, a scris Gina Pistol pe o fotografie în care apare alături de părintele Varlaam.

Smiley, ipostază emoționantă

În cursul zilei de marți, cu puțin timp înainte de a afla că a devenit tătic, Smiley a fost surprins într-o ipostază inedită. Prezentatorul de la „Românii au talent" a fost fotografiat, în zona Victoriei, în timp ce cumpăra două buchete mari de flori, de la o florărie aflată în apropiere de Spitalul Sanador, cel mai performant spital privat din România.

Gina și Smiley au pregătit totul pentru venirea pe lume a fetiței lor

Gina Pistol și Smiley au pregătit în cele mai mici detalii dormitorul bebelușei. Ei au decis ca în camera fetiței lor să predomine culoarea roz-pudră. Un îngeraș din ceramică și o veioză în formă de flamingo sunt două dintre piesele-cheie din încăpere.

“Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum, mai trebuie să mă mai uit prin ea, pentru că am eu așa, o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie.

"Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum, mai trebuie să mă mai uit prin ea, pentru că am eu așa, o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie.

Oricum, mă uit în fiecare zi în ea. Așa… kit-ul pentru recoltarea celulelor stem. Și acum stau și aștept", a mărturisit vedeta Antenei 1 într-o filmare postată pe social media înainte de marele moment.

