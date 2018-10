Dovada că se știa de pe 12 octombrie că va avea loc cutremurul de azi-noapte

Un cutremur puternic cu magnitudine de 5,8 pe scara Richter s-a produs, duminică dimineaţă, în România, arată datele Institutului Naţional pentru Fizica pământului. Seismul a fost resimţit şi în Capitală. Acest seism a fost anunțat încă de pe 12 octombrie pe pagina de Facebook Seismic Center- Predicție și Alertă Cutremur.

Cei de la Seismic Center-Predicție și Alertă Cutremur și-au anunțat urmăritorii de pe Facebook că în perioada 27 octombrie-7 noiembrie va avea loc un cutremur de 5.7. Ei au postat încă un anunț și în urmă cu două zile și au avut dreptate. Au nimerit perioada, intervalul oral dar și câte grade va avea cutremurul.

„Recomandam pana pe 27 octombrie 2018 sa aveti instalata aplicatia Telegram si sa va abonati gratuit la alerta cutremur INFP pe canalele 6 si 7 in special cei care locuiti la casa. Vom reveni cu detalii dupa 24/11”, au scris cei de la Seismic Center.

„Gradul maxim de intensitate pentru intervalul orar 01:20 – 06:00 AM in intervalul 27/10 – 06/11 este de max. 5.7 MR pentru Vrancea, deci stam linistiti in acest interval orar. Continuam calculele fortelor trigger-ului de degajare pentru celelalte intervale orare, probabil la noapte terminam 20 PM – 01:20 AM si tot asa…”, a fost anunțul făcut pe pagina de Facebook Seismic Center Predicție și Alertă Cutremur, la data de 25 octombrie.

Oamenii s-au panicat după cutremur și au luat cu asalt pagina de Facebook

După cutremur, oamenii care administrează respectivă pagină de Facebook i-au rugat pe internauți să se liniștească: „Calmati-va suntem aici si nu sunt motive de ingrijorare. E doar un 5.7 Mw cum am zis de mult. Se stia.”