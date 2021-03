Dovezile împăcării dintre Cătălin Cazacu și Anna „Manechina”

Împăcare-bombă în showbiz-ul românesc! Simpaticul prezentator de la TVR Cătălin Cazacu și Anna ”Manechina” sunt din nou împreună. Petrec pe ”șest” în Zanzibar, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile și detaliile care au scos la iveală „escapada” celor doi.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații și imagini savuroase legate de cea mai nouă împăcare din lumea mondenă. După aproximativ trei ani de la ”divorț”, Cătălin Cazacu și Anna Roman sunt din nou împreună.

Potrivit surselor noastre, în urmă cu doar câteva zile, sexoasa brunetă și-a luat zborul spre paradisul din Zanzibar, acolo unde ”s-a carantinat”, de ceva vreme, prezentatorul de la TVR. Din câte se pare, cei doi foști iubiți au decis să refacă legăturile, cel puțin pe perioada vacanței sexoasei manechine. „Declicul” s-ar fi produs chiar între Valentine’s Day și Dragobete. Așa se face că, la scurt timp după ce anunța că a găsit fericirea pe pământ în Zanzibar, alături de o sexy-șatenă, prezentatorul a revenit, de fapt, la “fostă“.

S-au împăcat pe ”șest”!

Cătălin Cazacu, cât și Anna "Manechina" și-ar fi dorit să păstreze discreția cu privire la împăcare, dar "inevitabilul" s-a produs și amănunte savuroase espre escapada celor doi din Zanzibar au ieșit la iveală.

Zilele trecute, Cătălin Cazacu și Anna Roman au participat la unul dintre party-urile organizate pe insulă. Chiar dacă nu s-au afișat împreună pe rețelele de socializare, cei doi au postat, pe Instagram câteva imagini din același loc. Mai mult decât atât, în video-ul postat de prezentatorul de la TVR se aude vocea sexoasei brunete, iar în cel postat de Anna se poate auzi vocea lui Cătălin Cazacu. Postările celor doi sunt mai mult decât elocvente și sunt mărturia clară a faptului că s-au împăcat. Acum rămâne de văzut dacă cei doi își vor asuma relația sau totul se va termina atunci când sexoasa brunetă o să revină în țară.

Oricum, CANCAN.RO promite să vă țină la curent cu toate noutățile din relația celor doi îndrăgostiți.

Anna Roman a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce actualul prezentator de la TVR ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

„A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

Cătălin Cazacu s-a „reprofilat”

Prezentatorul „transferat” nu cu multă vreme în urmă de la Kanal D la TVR a intrat în ”clubul” vedetelor de la noi din țară care fac din iarnă vară. Cătălin Cazacu și-a găsit o ocupație, cum nu se poate mai plăcută, în excentrica vacanță de care se bucură în Tanzania. După senzații tari în safari, Cătălin Cazacu a pus osul la treabă și a îmbrățișat cu drag ”funcția” de DJ. Cea mai nouă vedetă a TVR-ului pare că îi face concurență acerbă lui Vali Vijelie și organizează chermeze „tradiționale românești” în Zanzibar.

"Nu am ales să vin întâmplător pe această insulă. Aici am mai mulți prieteni. Printre amicii mei de aici se numără și Ciprian «Zanzibarezul». Este un român stabilit de câțiva ani pe insulă și la care toți conaționalii apelează când ajung aici. Împreună cu el am legat o petrecere.

A ieșit foarte tare. Asta îmi e meseria în țară, dar, dacă acolo nu pot să o exercit, m-am gândit să o fac aici, în Zanzibar, pe insula unde nu există coronavirus. Nu mă opresc aici, am în plan să organizez și o petrecere mai mare. Cu siguranță, românii care au luat cu asalt insula o să fie extrem de bucuroși”, declara, în urmă cu câteva săptămâni, Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

