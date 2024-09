Dr. nutriționist Mihaela Bilic a spus adevărul: Sunt sănătoase sau nu legumele congelate?

Multe persoane s-au întrebat dacă sunt sau nu sănătoase legumele congelate. Dr. nutriționist Mihaela Bilic a rupt tăcerea și a spus adevărul! Ce diferență există între cele ținute la rece și cele de pe rafturile magazinelor? Puțini s-ar fi gândit la asta! Specialista le-a oferit un sfat prețios părinților!

Mihaela Bilic a început prin a atrage atenția asupra faptului că legumele joacă un rol important atunci când vine vorba de nutriție.

Specialista i-a sfătuit pe părinți să găsească diferite modalități pentru a-i familiariza pe copii cu legumele, mai ales în cazul în care cei mici au probleme cu kilogramele în plus ori au un apetit crescut.

Chiar dacă mulți nu s-ar fi gândit la asta, legumele congelate conțin de patru ori mai multă vitamina C în comparație cu cele proaspete. Prin urmare, românii le pot consuma fără probleme.

Mihaela Bilic le-a recomandat părinților să le includă în alimentația copiilor indiferent dacă sunt sau nu congelate. Există, de asemenea, multe opțiuni pentru a prepara cu ele rețete delicioase.

„Aș vrea ca legumele să fie reconsiderate ca și importanță în nutriție, inclusiv pentru copiii care au probleme ponderale și un pic un apetit prea mare. Haideți să îi ajutăm și să le umplem farfuria cu legume, cum le place lor: că sunt fierte, că sunt de ronțăit. Cum ar fi, trebuie să găsești modalități să îi împrietenești cu legumele. Legume oricât, la liber! E foarte important, nu numai pe cele proaspete. Pentru că, ce să vezi, legumele congelate – chiar dacă percepția noastră este că dacă e congelat, e de calitate mai slabă – sunt de 4 pana la 4 ori mai pline de vitamina C față de cele proaspete”, a mărturisit Mihaela Bilic în cadrul emisiunii La Măruță.

Mihaela Bilic a ținut să precizeze că termenul de „proaspăt” nu se referă la legumele cumpărate recent, ci la cele abia culese. Vitamina C se reduce semnificativ în doar câteva zile dacă sunt lăsate pe rafturile magazinelor.

„Deci trebuie să facem această diferență și la fructe, și la legume, proaspăt nu înseamnă proaspăt cumpărat, ci proaspăt cules. Deci dacă noi am cules acum legumele și fructele, apoi le-am băgat în congelator, e superb, vitamina C e protejată. Dacă le ducem și le lăsăm în cămară sau supermarketul le ține în depozit, la fiecare 3-4 zile, vitamina C se injumătățește. Deci proaspăt cules sau congelat!”, a adăugat Mihaela Bilic.