Dragoș Bucurenci a uimit pe toată lumea! Ce meserie surprinzătoare voia să aibă fostul prezentator de la PRO TV

Dragoș Bucurenci a fost invitat la emisiunea „Înapoi în viitor”, unde a dezvăluit că își dorea să devină preot la vârsta de 14 ani. Fostul prezentator de la PRO TV a povestit care este motivul pentru care și-a abandonat visul și ce a descoperit despre biserica creștin-ortodoxă.

Managerul anului 2021 a vorbit despre o latură necunoscută de publicul care îl cunoaște de pe micile ecrane. Dragoș Bucurenci a dezvăluit că și-a dorit, la vârsta de 14 ani a vrut să devină preot. Activistul era în căutarea unui model și, fiind băiat de altar, a crezut că aceasta este calea sa în viață.

„M-a bântuit această chestie, probabil în căutare de mentor, de personaje formative puternice și la 14 ani mi-am dorit să mă fac preot, în sensul că am fost copil de altar două veri la rând la Lerești, numai că eu, cum am tendința să fac lucrurile temeinic, am început să citesc și teologie.

Luam din cărțile pe care le găseam acolo în exonartexul bisericii din sus din Lerești. Aici, ca să spun așa, s-au cam rupt puțin lucrurile", a spus Dragoș Bucurenci pentru CSID.

Dragoș Bucurenci: „De acolo mi s-a rupt filmul”

După ce a fost dat afară în direct de la TV pentru că a criticat Biserica Ortodoxă, Dragoș Bucurenci a dezvăluit ce problemă are, de fapt, cu biserica. După ce a citit patristică, și-a schimbat atât percepția, cât și dorința de a mai deveni preot.

„Am citit întâi Mica Biblie, apoi Biblia și după aceea am început să citesc patristică. Când citești patristică, mai ales părinții, când e vorba de părinții timpurii ai bisericii, este fascinant și nu îți trebuie foarte multă inteligență ca să sesizezi că biserica creștin-ortodoxă de astăzi nu mai are absolut, dar absolut nicio legătură cu biserica întemeiată de apostolii aleși de Iisus Hristos.

E o diferență, cum să-i spun, frapantă. Ca să o zic mai pe românește, de acolo mi s-a rupt filmul. Dar am continuat să citesc, să spunem literatură religioasă și să am un foarte mare respect pentru toți oamenii care își poartă credința cu sinceritate și cu căldură față de semenii lor", a mărturisit Dragoș Bucurenci pentru aceeași sursă.

