Drama actriței Gal Gadot! Ce i-au descoperit medicii la creier

Actrița israeliană Gal Gadot, cunoscută pentru seria Fast & Furious și rolul Wonder Woman, a mărturisit recent că s-a confruntat cu grave probleme de sănătate pe parcursul ultimei sarcini.

Medicii i-au descoperit o tromboză venoasă cerebrală, după ce actrița s-a plâns de migrene îngrozitoare. Însă, pentru a nu pune viața fătului în pericol, Gadot a luat decizia să se opereze după naștere.

Cheagul de sânge la nivelul capului a făcut-o să realizeze cât de fragilă este viața.

„Timp de săptămâni, am îndurat o durere chinuitoare de cap. După ce am făcut un RMN, am primit o veste nu prea bună. Aveam un cheag de sânge pe creier. Mi-am propus să rezist și să duc sarcina până la capăt, pentru că dacă m-aș fi operat, aș fi pierdut-o pe micuța Ori”, a mărturisit într-un interviu acordat Variety, Gal Gadot.