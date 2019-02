CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, drama băiețelului pe care părinții l-au botezat Gigi Becali. Mama l-a abandonat, iar tatăl a rămas singurul sprijin al familiei, compusă, acum, din șase persoane. Cazul este de-a dreptul incredibil și extrem de emoționant. Atenție, urmează detalii cutremurătoare!

Opinia publică a vuit, cu mai bine de un deceniu în urmă, când s-a aflat că un cuplu din Cluj este atât de mare fan Gigi Becali, încât și-a botezat cu acest nume unul dintre băieți. Din păcate, micuțul trece prin clipe extrem de grele. Atât el, cât și ceilalți patru frați ai săi au fost abandonați de mamă, iar femeia a fost condamnată la închisoare pentru abandon!

Un cuplu din Cluj dovedea, în urmă cu 11 ani, că este mare fan Gigi Becali. Probabil datorită generozității latifundiarului din Pipera sau cine știe… Cert este că unul dintre băiețeii familiei a fost botezat Lako Gigi Becali Fabrițio, în onoarea idolului de la București. Tatăl băiatului a fost cel care a luat această decizie, în 2007, la nașterea copilului, mândru nevoie-mare de el.

L-a acuzat că și-a cumpărat băutură din pensia alimentară

Cine s-ar fi gândit însă că, la 11 ani distanță de când a ajuns ”vedetă”, micuțul botezat Gigi Becali va trece printr-o încercare extrem de dureroasă? Mama lui l-a abandonat, laolaltă cu ceilalți patru frățiori ai săi, tatăl lor fiind nevoit acum să crească, de unul singur, cinci copii! Eugenia Ioana Fiscutean, a fost condamnată de magistrații Judecătoriei Turda pentru abandon familial, în urmă cu aproximativ o lună.

Din informațiile CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, femeia care l-a abandonat pe Gigi Becali are acum altă familie. De altfel, a și rămas însărcinată cu noul iubit și a născut din nou. În instanță, copiii au fost reprezentați de tatăl lor, toți constituindu-se părți vătămate.

Unde mama care și-a părăsit micuții a susținut că nu a mai plătit pensia alimentară din cauza faptului că ex-partenerul ei, Răsvan Daniel Lako i-ar fi trimis poze, pe Facebook, în care apare cu mai multe sticle de băutură. “Asta mi-am luat de banii tăi”, susține femeia că i-ar fi transmis bărbatul.

„Eu nu îi trimit bani ca să își trăiască el viața”, a spus Eugenia Ioana Fiscutean în fața magistraților.

A acuzat-o pe Eugenia Ioana Fiscutean că ar face vrăjitorii

La un moment dat, Eurgenia Ioana Fiscutean ar fi trimis copiilor un pachet cu haine și alimente, pe care Răsvan Daniel Lako l-a refuzat pe motiv că femeia ar umbla cu “vrăjitorii”. Referitor la pensia alimentară, mama micuțului Gigi Becali a susținut că nu a mai achitat-o și din alt motiv, nu doar din cauza faptului că bărbatul și-ar fi cumpărat băutură din ei.

Eugenia Ioana Fiscutean a precizat, în fața instanței, că a lucrat ca vânzătoare, că salariul era de doar 1.100 de lei, pe care, oricum, nu l-a mai luat o bună perioadă. Totodată, a mai spus că a și rămas, ulterior, fără serviciu și că a ajuns în incapacitate de plată. Totodată, mama care și-a abandonat familia susține că Răsvan Lako i-a interzis să mai țină legătura cu copiii la telefon, pe motiv că fostul ei partener este gelos pe ea că și-a refăcut viața.

În replica, Răzvan Lako, care, la rândul lui, nu are loc de muncă a precizat că a primit, de-a lungul timpului, de la Eugenia doar 500 lei, prin poștă, în 2017. În cele din urmă, magistrații au condamnat-o la șase luni de închisoare cu executare pentru abandon familial. Instanța a ținut, totuși, cont că femeia mai are un copil de 3 ani cu actualul concubine și a dispus suspendarea pedepsei sub supraveghere.

Eugenia Ioana Fuscutean, care a mai fost condamnată inclusiv în străinătate, s-a mutat într-o altă localitate, cu actualul concubin. În instanță, Răsvan Lako a mai precizat că femeia nu este deloc interesată de soarta copiilor, subliniind acest fapt cu atitudinea femeii de la Tribunal, când nici nu și-a băgat copiii în seamă, nici nu s-a uitat la ei. Cazul este, de-a dreptul, șocant! Cu siguranță, micuțul botezat Gigi Becali nu-și imagini, mai mult ca sigur, că la 11 ani distanță de când a ajuns ”vedetă” va trece printr-o încercare extrem de dureroasă alături de tatăl și de frații lui.

Cine este Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. Însă, înainte de Revoluție, situația sa era mult diferită față de cea din prezent. A absolvit Liceul Iuliu Maniu din București și, în primă fază, a lucrat ca lăcătuș-mecanic la ICCE, pe platforma Băneasa. Anul 1989 l-a prins lucrând ca paznic, la vane și robineți de la subsolul clădirii.

După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gică Hagi și a banilor pe care i-a moștenit, Becali a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Ulterior, în 2008, a ajuns la o avere de 725 de milioane de euro. În 2005, Gigi Becali s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice, dar doi ani mai târziu s-a retras, după ce s-a implicat activ în politică.