Apare mereu cu zâmbetul pe buze însă puțini sunt cei care știu prin ce chinuri a trecut! Emilia Ghinescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama pe care a trăit-o în copilărie. Tatăl vitreg i-a aplicat diverse „corecții”, așa că viitoarea artistă fugea, de frică, de acasă.

Când avea doar 10 ani, Emilia Ghinescu a aflat că bărbatul care o creștea nu era, de fapt, tatăl ei natural. O bună perioadă din copilărie și-a petrecut-o la bunici, oameni pe care cântăreața îi iubește ca pe părinții ei.

Însă viața trăită alături de tatăl vitreg i-a lăsat urme adânci în suflet.

„De multe ori am fugit de acasă”

”Când am aflat că el nu este tatăl meu natural, am început să înțeleg de ce mi se întâmplau toate lucrurile.

(VEZI ȘI: DE CE SE TEME CEL MAI TARE EMILIA GHINESCU? „LUMEA ASTA E FOARTE ÎNȘELĂTOARE”)

Aveam 10 ani, după ce am învățat să citesc am găsit certificatul de naștere, am întrebat-o pe bunica și mi-a explicat ce s-a întâmplat și care e adevărul.

Când ajungeam la Pitești, la părinții mei, pentru mine era nefericirea într-un cuvânt! Bunicii știau să mă iubească, acasă nu mă simțeam iubită, mama și ea era chinuită și bătută de tata.

De multe ori am fugit de acasă la țară, undeva la 60 de kilometri de Pitești, în toiul nopții, iarna, nu avea importanță. Fugeam pentru că nu mai puteam”, a povestit Emilia Ghinescu la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„M-a bătut cu capul în jos”

Emilia Ghinescu și mama ei au îndurat foarte multe bătăi. Iar scenele pe care artista le-a descris par din filmele de groază.

”Mama făcuse un platou cu salată boeuf, eu, mică fiind, nu am ajuns să iau platoul din frigider, l-am scăpat pe jos și salata s-a împrăștiat.

Când a venit tata, bătaia pe care am mâncat-o a fost…

M-a luat efectiv de picioare și m-a bătut cu capul în jos, am mâncat bătaie invers.

Ne bătea cu cureaua sau cu furtunul de la mașina de spălat”, a mai spus cunoscuta cântăreață de muzică populară.