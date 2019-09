Drama cumplită prin care trece o soție de preot, care are un băiețel. Ana Maria Tudose, diagnosticată cu 3 tumori pe coloană

Ana Maria Elena Tudose are o poveste de viață cutremurătoare. După ce a învins moartea pe când era o copilă, în urmă cu ceva timp, ea a primit un diagnostic crunt: 3 tumori pe coloană. Tânăra, care a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, este căsătorită cu un preot și au împreună un băiețel. Deși are șapte ani, copilul nu poate vorbi, fiind diagnosticat cu paralizie spastică, sindrom hipoton și autism. Mama lui se luptă ca să trăiască și să aibă grijă de el, însă pentru toate acestea, ea are nevoie de un tratament cu protoni la o clinică specializată din Franța. Din nefericire, suma la care se ridică toate cheltuielile este mult peste posibilitățile familiei.

Drama cumplită prin care trece o soție de preot, care are un băiețel

La 16 ani, Ana Maria Tudose a aflat că are o tumoră pe creier. Atunci ea a fost supusă unei operații dificile care a durat șapte ore și, ulterior, a urmat timp de doi ani tratament. În lupta sa pentru a rămâne în viață a ajuns și în chilia Părintelui Argatu de la Cernica, care s-a rugat pentru ea și a avut o viziune. “Va trăi dacă se vor ruga mulți pentru ea!”, a spus cunoscutul preot atunci.

După ce a învins moartea și cu ajutorul Lui Dumnezeu, Ana Maria Tudose a ales calea bisericii și a intrat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, secția litere-franceză. Ea a devenit profesoară și s-a dedicat copiilor ca îndrumător învățându-i arta cântecului bisericesc și a picturii de icoane pe sticlă. La 33 de ani, tânăra a devenit mămică: băiețelul ei a venit pe lume în urma unei operații de cezariană. Din nefericire, bucuria sa și a soțului ei nu a durat prea mult, pentru că la o lună după ce a născut, i-au fost descoperite alte două tumori (meningioane) localizate la nivelul capului. Au urmat doi ani foarte grei: cu 7 operații, meningită, comă, crize comițiale, pierderea echilibrului, mersului, pierderea funcții vorbirii… și numeroase internări.

Recent, în urma unei investigații (R.M.N.), doctorii i-au dat o veste terifiantă tinerei mame: are alte 3 tumori pe coloană. Salvarea Anei are un preț: 60.000 de euro, reprezentând costul terapiei cu protoni la clinica specializată din Franța. Noi, toți, putem să o sprijinim, să o susținem pe această mamă eroină care s-a luptat de pe patul spitalului cu boala și moartea ca să se poată întoarce acasă, la copilul ei bolnav și la soțul său.

Puteți face donații pentru Ana Maria Tudose, diagnosticată cu 3 tumori pe coloană

Cont lei:

IBAN: RO37BRDE441SV08847244410

TITULAR: TUDOSE ANA MARIA ELENA

SWIFT: BRDEROBU

Cont euro:

IBAN: RO39BRDE426SV99363024260

TITULAR: TUDOSE ANA MARIA ELENA

SWIFT: BRDEROBU