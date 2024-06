Drama lui Zanni. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl, iar mama lui l-a abandonat în orfelinat: ”Voiam să cunosc motivele pentru care am fost părăsit”

Zanni are o poveste de viață dureroasă, mai ales că a fost abandonat de părinții săi biologici. Câștigătorul de la Survivor All Stars 2024 a crescut într-un orfelinat, iar mai apoi s-a mutat într-un cămin studențesc. După ce a câștigat pentru prima oară show-ul fenomen, artistul a reușit să-și vadă visul devenind realitate. Cu marele premiu, acesta și-a cumpărat o casă.

În urmă cu puțin timp, Zanni a fost invitat în cadrul unui podcast, acolo a discutat despre diverse subiecte, inclusiv despre părinții săi biologici. Cîștigătorul de la Survivor All Stars a exprimat dorința de a afla mai multe despre trecutul său, dar a menționat că problemele de sănătate ale mamei sale îl împiedică să facă acest lucru.

Pe vremea când avea doar 4 ani, Zanni a fost abandonat de mama sa și a fost plasat într-o casă de copii. De-a lungul anilor, el nu a discutat mult despre dificultățile prin care a trecut până să reușească să își construiască o viață stabilă, dar a recunoscut cât de greu i-a fost să crească în orfelinat.

Citește și: ZANNI I-A ”MITRALIAT” PE TOȚI! ȘI IANCU STERP A ”CĂZUT” LA DATORIE: ”EU SUNT HINGHERUL, TREBUIE SĂ-I PUN ÎN LESĂ!”

Zanni a scos la iveală adevărul despre părinții săi biologici

De asemenea, artistul a abordat subiectul despre părinții săi biologici, dezvăluind că nu știe nimic despre tatăl său și că a avut doar câteva conversații cu mama sa. Se pare că problemele de sănătate ale femeii îl împiedică să afle mai multe despre trecutul său.

​„Pe mama mea am văzut-o de două, trei ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap, să aflu, pentru că mama mea are probleme.

Îmi e și ciudat să-i zic «mama». Mama mea este mama Teo. Mama mea biologică are probleme. Nu este normală. Pe ea o cheamă Venus, suntem din Grecia. Eu zunt Zannidache, iar ea e Venus”, a dezvăluit câștigătorul Survivor All Stars.