Drama neștiută a lui Alex Dima. Soția jurnalistului a murit de cancer când fetița lor avea doar un an

Alex Dima a trecut printr-o dramă în urmă cu 12 ani, atunci când a rămas văduv. Soția lui, Roxana, s-a stins din viață în urma cancerului, la doar un an după ce o născuse pe Sara, fiica lor.

Roxana a murit la șase luni de la aflarea veștii că sferă de cancer. În ciuda eforturilor de a o salva pe soția lui, Alex nu a putut face nimic.

„În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat’, a povestit Alex Dima.

„E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta. Pe locul ăsta pentru că (soţia mea-n.r.) a ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o aşa cum trebuie. I-a dat nişte creme. Te duci la doctor şi ţi se spune că eşti bine, ai chestia asta, nu ai nimic, du-te acasă şi vezi-ţi de viaţă şi acolo era o boală care s-a dezvoltat fără să ştim. Boala asta se dezvoltă fără să ştii. Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.

Alex Dima este dezamăgit complet de experiența de care a avut parte cu sistemul medical din România. Jurnalistul dă vina pe medicul care a consulat-o pe Roxana și i-a spus că nu are nimic.

„Cu siguranţă, dacă mergeam în altă parte… Foarte multă vreme eu mi-am reproşat, pentru că eu am dus-o la medicul acesta şi eu am insistat să meargă la doctorul acesta, pe care l -am dat apoi în judecată şi colegiul medicilor l-au oprit să mai fie doctor‘, a explicat Alex Dima și într-un interviu pe care i l-a acordat Andreei Esca, la Europa FM, potrivit click.ro.

„M-am dus acasă, unde era mama şi dormea cu Sara. Am trezit-o, am luat-o în braţe şi am început o altă viaţă. (…) Mi-a zis odată, cred că avea doi ani jumătate-trei, m-a luat de mână şi mi-a zis «tu eşti ca o mamă pentru mine». Ne-am oblojit rănile unul la altul. Am încercat să fiu şi mamă pentru ea…‘, îşi aminteşte Alex Dima.

Alex Dima a reușit să iubeacă din nou

După mai mulți ani, jurnalistul a întâlnit-o pe Georgiana și spune că aceasta i-a atras atenția prin ochii ei, zâmbetul și tupeul.

„Am văzut-o în aeroport, la Timişoara, unde eram la un eveniment, s-a băgat în faţa mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de aşteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am fost invitat într-o bancă să vorbesc despre copiii din MagicCamp. Şi acolo era ea, s-a ocupat de povestea asta! Şi de atunci e bine. Suntem de aproape 6 ani împreună. Mi-au atras atenţia ochii, zâmbetul şi tupeul‘, a mai povestit jurnalistul.