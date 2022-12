Drama Nicoletei Voicu! Motivul pentru care artista a decis să pună punct legăturii cu propriul fiu

Nicoleta Voicu este una dintre cântărețele de muzică populară cu o carieră de succes, însă atunci când vine vorba de viața personală, lucrurile sunt mai complicate. Artista are un fiu de 27 de ani, pe nume Vicențiu, dar cu care nu a avut o relație atât de închegată. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda a mărturisit în cadrul unui interviu recent că a fost nevoită să îi dea tânărului o lecție de viață și totodată nu regretă faptul că a decis să pună punct legăturii cu unicul său copil.

Nicoleta Voicu, în scandal cu fiul ei

Situația dintre cei doi este tensionată de câțiva ani. Acum lucrurile s-au înrăutățit, după ce Nicoleta Voicu ar fi anunțat căsătoria fiului ei cu aleasa inimii pe rețelele de socializare.

Se pare că gestul mamei sale, l-a deranjat cumplit pe Vicențiu, ba chiar i-ar fi făcut reproșuri celei care i-a dat viață. Pentru a-l „pedepsi” Nicoleta Voicu nu a mers la nunta lui Vicențiu care a avut loc anul acesta in august. Cei doi nu au mai vorbit luni bune , dar chiar și așa, interpreta nu a regretat acest lucru.

„Nu regret că nu am fost la nunta fiului meu. Mă simt ca un medic care a avut cea mai delicată misiune, am avut misiunea de a extirpa o tumoră care era malignă în sufletul lui.Am vrut să înțeleagă ceva din faptul că am lipsit. Am vrut să vadă că poate avea totul, bani, anturaj, dar cel mai important nu este asta în viață. Știi, eu lucrez psihologic”, a declarat Nicoleta Voicu pentru fanatik.

Nicoleta Voicu așteaptă ca fiul ei să facă pasul spre împăcare

De asemenea, Nicoleta Voicu susținea că așteaptă momentul în care fiul ei să facă pasul cel mare spre împăcare. Artista spera ca Vicențiu să își dea seama unde a greșit, iar în cele din urmă să o caute.

„Dacă el va ajunge la o anumită înțelepciune mă va căuta. Eu nu am mai vorbit deloc cu el în toate aceste luni. Eu am fost nevoită să fac asta, să îi dau această lecție de viață. Am fost exact ca un medic, doar că problema lui a fost pe suflet”, a mai spus artista, potrivit aceleiași surse.

Destinul Nicoletei Voicu nu a fost deloc fericit

Nicoleta Voicu nu a avut o viață tocmai fericită. Destinul artistei a fost unul extreme de dureros încă de la naștere. La vârsta de un an, aceasta a fost adoptată de la orfelinatul din Galați, însă relația sa cu părinții adoptivi nu a mai funcționat pe parcurs. Vedeta declara în urmă cu ceva timp că nu mai știe nimic despre cei care au crescut-o.

„Eu m-am distanțat de mama biologică de la naștere și mie nu mi-a schimbat nimeni sentimentul ăsta de dragoste, picătura asta de suflet care mi-a mai rămas (…) Când văd că și părinții ăștia adoptivi… (…) Eu de două luni nu mai știu nimic de nimeni din familia mea. (…)

Nu mai pot să lupt. Ce să câștig, dragostea unor părinți care ar fi trebuit să nu înceteze niciodată? (…) Nu mai pot să lupt cu rude care au jucat la două capate, sunt denigrată și minimalizată în ochii părinților mei”, a declarat aceasta la Antena Stars.