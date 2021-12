Fiul a vizitat-o înainte de Ajun, apoi... Nicoleta Voicu a petrecut Crăciunul cu Dorel Vișan: ”Atât de profund a fost!”

Nicoleta Voicu a avut liniște de Crăciun! L-a petrecut în fața televizorului…cu Dorel Vișan! Actorul dădea un interviu pentru o televiziune, iar artista a fost acaparată de vorbele lui. Chiar s-a regăsit în ele. Altfel, Nicoleta avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că fiul său i-a făcut o mare bucurie în prag de Ajun, atunci când a vizitat-o și i-a făcut un cadou, un pulover cu imprimeuri de Sărbători. Avem detaliile.

Nicoleta Voicu s-a simțit trădată în prag de Crăciun! Nicio televiziune nu a invitat-o să colinde pentru români, deși ea și-a manifestat dorința, în repetate rânduri. E supărată că i s-a întors spatele tocmai acum, deși ea a răspuns tot timpul cu brațele deschise atunci când a fost contactată.

”Am fost supărată pe toate televiziunile, nu mi-a trecut și nici nu o să-mi treacă ușor. Sunt supărată pentru că Nicoleta nu a intrat în niciun program de Sărbători… Nu știu, altele le-au fost prioritățile. Și chiar mi-am manifestat dorința către toți producătorii pe care i-am cunoscut, cărora nu le-am spus niciodată nu în decursul colaborării noastre. Să vin si eu cu un colind, să mă vadă oamenii și altfel, sunt Sărbătorile… Dar e și tăcerea un răspuns. Și am fost mâhnită pentru asta. Acum simt nevoia de liniște”, a dezvăluit Nicoleta Voicu, pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Voicu, vizitată de fiul ei înainte de Crăciun

Singură a prins-o Crăciunul, în fața televizorului. Tot singură își împodobise bradul, cu o zi înainte. ”Am stat singură de Crăciun, dar m-am simțit atât de bine! Foarte bine! A fost pe la mine copilul meu, dar mai devreme, nu de Crăciun, pentru că a trebuit să plece din București, am făcut, practic, un Crăciun anticipat cu al meu copil. Cel mai frumos cadou a fost al lui, că a fost de la el. Mi-a adus un puloveraș, așa, cu imprimeuri de Sărbători”, povestește Nicoleta.

Singurătatea nu e, neapărat, motiv de supărare. Nicoleta confirmă. ”Ce am făcut de Crăciun? Am avut o stare de bine și de înțelepciune. Am ascultat un interviu cu Dorel Vișan. Atât de profund a fost si atâta liniște mi-a adus, o confirmare că modul meu de gândire și de a percepe Sărbătorile e unul sănătos. A vorbit de cât de acaparați suntem noi de tehnologie, că suntem pe o pantă greșită, că nu suntem bine cum percepem lucrurile la momentul acesta… A spus multe. Și eu sunt cu lucrurile profunde, nu cu draga nenii…”, a continuat cântăreața de muzică populară.

La trecerea dintre ani nu a fost, însă, sărită. Va cânta și e bucuroasă. Are, însă, emoții. ”Mă bucur că măcar de Revelion cânt, că am program. Că mă întâlnesc cu publicul. Că, uite, mi-am ieșit din mână. E o emoție, acolo…”, a încheiat Nicoleta Voicu.

