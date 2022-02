Drama prin care a trecut Laura Lavric: ”A fost un șoc imens! Am făcut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig”

Laura Lavric a vorbit despre drama vieții ei. După ce și-a pierdut mama, artista a suferit un șoc emoțional atunci când a afllat că și tatăl ei a trecut la cele Sfinte. Iată confesiunile dureroase ale interpretei!

Laura Lavric și-a pierdut mama în urmă cu mai bine de 7 ani, însă adevărata lovitură a venit atunci când nu a putut să fie prezentă la înmormântarea tatălui ei. Artista se afla într-un turneu în Canada, iar fiul ei i-a ascuns faptul că părintele ei s-a stins din viață. Abia la întoarcerea în țară, Laura Lavric a primit cumplita veste, moment în care a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare:

„Cand a murit tata, eram în Canada. Nu mă așteptam să moară el, fratele mamei era bolnav. Eram în Canada și am visat că aveam geanta goală, eram îngrijorată rău, plânsă toată. Eram convinsă că o să se întâmple o nenorocire. Îl sun pe Victor (fiul meu). El tocmai se întorcea de la înmormântare. Nu a vrut să-mi spună. Aveam contract pentru turneul din Canada, nu puteam să plec, oricum. Și dacă mă întorceam, el fusese înmormântat deja. Toți au hotărât să imi ascundă asta. Turneul dura două luni. Fiul meu știa că țin mult la tata! L-am sunat atunci și tot eu eram supărată pe el, l-am repezit la telefon.

Când am ajuns acasă, el mă aștepta la aeroport. Avea barbă, purta doliu, eu l-am luat la rost că și-a lăsat barbă. Inainte să mă urc în mașină, mă prinde de mână și-mi spune că trebuie să-mi zică ceva. Mie nu mi-a venit să cred! Am leșinat lângă mașină. Până la Iași am plâns fară oprire! Am făcut și indigestie. A fost un șoc imens! Am facut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig nu puteam. M-a tras fiul meu din pat, am ieșit în balcon, mi-am revenit!”, a povestit Laura Lavric în direct în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

Laura Lavric, infectată cu COVID-19

În cadrul unei emisiuni, Laura Lavric a povestit momentele de groază prin care a trecut în urma infectării cu COVID-19. Interpreta de muzică populară a trăit o sperietură soră cu moartea și a simțit cum rămâne fără puteri în lupta cu virusul:

„Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virus și că este o păcăleală nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu, adică am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul, dar gustul a rămas. (…) Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: Doamne, nu vreau să mor acum. Nici acum nu am mirosul perfect.

Mi-a trecut și văd prin casă totul plin de păr. Când mă pieptănam cădea. Dacă mă pieptăn de câteva ori pe zi rămân cheală”, a declarat Laura Lavric la Antena Stars.

Sursa foto: Arhiva CANCAN